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Аллей-уп дуету "Бостона" шокував "Філадельфію": момент дня в НБА

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Бостон, Понеділок 15 травня 2023 11:29
Аллей-уп дуету "Бостона" шокував "Філадельфію": момент дня в НБА Фото: Роберт Вільямс набрав 6 пунктів проти "Севенті Сіксерс" (nba.com)
Автор: Антон Федорців

Центровий "Бостон Селтікс" Роберт Вільямс очолив хіт-парад найкращих миттєвостей ігрового вечора в Національній баскетбольній асоціації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний YouTube-канал NBA.

Американець підкорив епізодом на початку другої чверті проти "Філадельфії". Лідер "Селтікс" Тейтум у боротьбі з двома суперниками виконав елегантний пас на Вільямса. Той же ефектно поклав м'яч згори.

Старань обох виконавців та інших бостонців вистачило для домашньої перемоги над "Севенті Сіксерс" (112:88). У півфінальній серії Східної конференції "Селтікс" здобули четверту перемогу. У фіналі "Бостон" протистоятиме "Маямі".

Сам Вільямс провів на паркеті 30 хвилин. За відведений час він встиг набрати 6 очок, зробив 5 підбирань і оформив 1 асист. Найрезультативнішим у поєдинку став Тейтум (51 пункт).

Хто такий Роберт Вільямс

Уродженець Луїзіани, на студентському рівні виступав за Техаський університет A&M. Обраний "Бостоном" під 27-м номером на драфті НБА-2018.

Не вражав на старті кар'єри в "Селтікс", постійно запізнювався на тренування і командні зустрічі. Згодом закріпився у лавах "Бостона", проводить 5-й сезон поспіль у команді. Виступав також за фарм-клуб – "Мен Селтікс".

Мав прізвисько "Володар часу", згодом став "Лобом". У 2018 році лікарі діагностували у Вільямса синдром защемлення підколінної артерії обох ніг, що в разі загострення може зробити операцію невідворотною.

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