Алькарас переграв Джоковіча та вдруге поспіль виграв Вімблдон

Вімблдон-2024, фінал, чоловіки

Алькарас – Джоковіч – 3:0 (6:2, 6:2, 7:6)

Піренеєць зі старту заявив претензії на трофей. У першому ж геймі він нав'язав балканцю конкуренцію на подачі того та з п'ятої спроби таки оформив брейк. Далі Алькарас продовжив домінувати на корті та доволі швидко опинився на порозі завершення сету (5:1).

Джоковіч ще трохи поопирався, але просунутися далі двох пунктів так і не зумів. Зрештою, іспанський тенісист із двома брейками холоднокровно закрив партію на власній подачі. У восьмому геймі він реалізував сетбол із другого разу.

За схожим сценарієм промайнув і другий сет. Алькарас знову розпочав зі взятої подачі серба. Далі ж зосередився на власних подачах. У сьомому геймі піренеєць додав обертів і відібрав на подачі Джоковіча ще одне очко. А потім миттєво завершив партію на власній.

Максимум інтриги було в третьому сеті. І Алькарас, і Джоковіч намагалися чинити опір у кожному розіграші. Показовим у цьому плані став третій гейм, у якому 5 разів рахунок був рівним, а тривалість перевищила 10 хвилин. Утім, завершилася партія драмою.

У дев'ятому геймі іспанець максимально скористався помилками сербського тенісиста і вийшов подавати на матч. Здавалося, що все йде за планом. Алькарас повів 40:0, але потім почав поспішати та дозволив балканцю наблизитися, а потім і оформити брейк. Дійшло і до тай-брейк, де Алькарас таки взяв гору та захистив титул.