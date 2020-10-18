ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Алиев заявил о восстановлении контроля над историческим мостом в Карабахе

Баку, Воскресенье 18 октября 2020 17:31
Алиев заявил о восстановлении контроля над историческим мостом в Карабахе
Фото: азербайджанская армия на Худаферинском мосту (скрин видео)
Автор: Дмитрий Левицкий

Азербайджанские военнослужащие отбили у армянской стороны древний Худаферинский мост в Нагорном Карабахе. Над мостом был поднят флаг Азербайджана.

Об этом сообщил президент Азербайджана Ильхам Алиев на странице в Twitter.

Азербайджанский лидер также опубликовал видеоролик с военными на Худаферинском мосту, ведущем через реку Аракс.

Отметим, Худаферинский мост, предположительно, построен в 16 веке. Это важный памятник истории и архитектуры. Мост находился под контролем Армении с 1993 года.

Напомним, ранее Министерство обороны Азербайджана опубликовало видео захвата армянской военной части в Нагорном Карабахе.

Как писало РБК-Украина, вчера Баку и Ереван договорились о новом перемирии в Нагорном Карабахе, которое началось в полночь 18 октября.

Однако уже утром 18 октября стороны конфликта обвинили друг друга в срыве режима прекращения огня в Нагорном Карабахе.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины В мире Ильхам АлиевАрменияАзербайджанНагорный Карабах

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь