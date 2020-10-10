Алиев признал присутствие турецких истребителей в Азербайджане

Президент Азербайджана Ильхам Алиев признал, что в его стране присутствуют турецкие истребители F-16. При этом он отметил, что они не принимают участия в боевых действиях.

Об этом Алиев сказал в интервью CNN.

По его словам, истребители прибыли в Азербайджан для участия в военных учениях.

"Турция - наш союзник, и проведение здесь военных учений, в том числе с участием Военно-воздушных сил, - обычное явление... Истребители F - 16 находятся на земле, они не осуществляют полеты и ни в каком виде не участвуют в боях", - заявил президент Азербайджана.

Он также обвинил Армению в распространении фейков о том, что F-16 принимают участие в боевых действиях. Напомним, ранее в Минобороны Армении заявили , что в ходе обострения конфликта в Нагорном Карабахе турецкий истребитель в воздушном бою сбил армянский. Ереван обвиняет Турцию в прямой военной агрессии.

"Это-фейк-новость, те, кто обвинял нас в этом, сейчас должны извиниться, потому что все знают, что это - фейк-новость. Истребители F - 16 находятся здесь, но, как вы правильно заметили, - на земле", - добавил Алиев.

Напомним, Армения и Азербайджан согласовали совместный документ из-за конфликта в Нагорном Карабахе. С 12:00 10 октября в регионе объявлено перемирие. При этом бои в регионе продолжались всю ночь вплоть до сегодняшнего дня. Обе страны обвинили друг друга в срыве перемирия.

Также сообщалось, что военные в Нагорном Карабахе получили приказ о прекращении огня.