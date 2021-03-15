Алиев: конфликт в Нагорном Карабахе остался в истории
Конфликт в Нагорном Карабахе завершился, заявил 14 марта президент Азербайджана Ильхам Алиев во время встречи в Баку с председателем ОБСЕ Анн Линде. Сейчас проводятся переговоры о восстановлении коммуникации.
По его словам, Азербайджан уже начал "восстановление освобожденных от оккупации территорий" и приступил "к процессу переговоров об открытии коммуникаций между Арменией и Азербайджаном".
"ОБСЕ - организация, напрямую привлеченная к разрешению конфликта между Арменией и Азербайджаном. Таким образом, теперь конфликт остался в истории, и мы должны смотреть в будущее. Уже состоялось несколько этапов переговоров на различных уровнях. Думаю, что именно этот вопрос может стать исходной точкой для того, чтобы полностью закрыть страницу войны и оставить ее в истории", - объяснил Алиев.
Он подчеркнул, что Азербайджан выполнил свою задачу.
"Мы освободили территории, выполнили резолюции Совета безопасности ООН и решения ОБСЕ. Таким образом, сейчас мы должны сосредоточить внимание на будущем", - считает Алиев.
Напомним, осенью 2020 года произошло обострение конфликта между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе. В ходе боевых действий азербайджанская армия вернула под свой контроль большинство оккупированных территорий, поэтому Армения была вынуждена согласиться на перемирие. Соглашение было подписано в Москве между лидерами России, Азербайджана и Армении.
Также РБК-Украина писало, что в Армении заявили, что конфликт с Азербайджаном в Нагорном Карабахе вошел в новую фазу.