"Альфа Ромео" назвала другого пілота на сезон-2023 Формули-1

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт стайні .

Молодий гонщик продовжить виступи у Формулі-1 в 2023 році. Прийдешній сезон стане для нього другим у "Великому цирку".

Чжоу ефектно дебютував у чемпіонаті, завоювавши очки в стартовій гонці. На Гран-прі Бахрейну він фінішував 10-м, а поки найкраще виступив у Монреалі – 8-ме місце. Усього в нинішньому сезоні китаєць набрав 6 пунктів. Щоправда, його партнер по команді – Валттері Боттас – оформив 46 очок.

До переходу в F1 Чжоу виступав у європейській та азійській Формулі-3 та провів три сезони у Формулі-2. Найвище досягнення в останній – 3-тє місце за підсумками кампанії 2021-го. Загалом китайський пілот здобув 15 перемог у нижчих серіях перегонів.

Відтепер у Формулі-1 на прийдешній сезон залишилося всього 3 вакансії. Досі не оголосили імена других пілотів "Альпін", "Вільямс" і "Хаас". Тим часом "Альфа Таурі" на сезон-2023 може замінити П'єра Гаслі на Ніка де Вріза.

Раніше Юкі Цунода продовжив контракт із "Альфа Таурі" на сезон-2023. Японський пілот цьогоріч набрав 11 очок у чемпіонаті та зберіг місце в команді на фоні зближення сестринської команди "Ред Булл" і виробника двигунів "Хонда".