"Альфа Банк Украина" требует через суд от "Аккордбанка" возврата 8 млн долларов

По информации "Альфа-Банка", "Аккордбанк" имеет задолженность в размере $8 млн и не выполняет обязательства ссылаясь на форс-мажорные обстоятельства. Это может стать первым прецедентом судебного решения хозяйственного спора в условиях военного положения со ссылкой на форс-мажорные обстоятельства в банковском секторе.

В "Альфа-Банке" отказались от комментариев. В то же время юристы, ознакомленные с делом, на правах анонимности утверждают, что "Аккордбанк" имеет возможность выполнить условия договора и в таком случае использует форс-мажор как повод для уклонения от обязательств.

"Кроме того, в связи с тем, что один из ключевых владельцев "Аккордбанк" - муж Оксаны Маркаровой, посла Украины в США, "Аккордбанк" считает, что "Альфа-Банк" не осмелится подать иск, чтобы избежать конфликта с должностным лицом", - отмечает представитель юридической компании.

Напомним, что после наложения санкций на акционеров "Альфа-Банка" Михаила Фридмана и Петра Авена - НБУ отстранил их от управления и назначил их независимым доверенным представителем болгарского экономиста и ексдержавного деятеля Симеона Дянкова.