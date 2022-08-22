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"Альфа Банк Україна" вимагає через суд від "Акордбанку" повернення 8 млн доларів

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Понеділок 22 серпня 2022 13:31
"Альфа Банк Україна" вимагає через суд від "Акордбанку" повернення 8 млн доларів Фото: "Альфа Банк Україна" вимагає через суд від "Акордбанку" повернення 8 млн доларів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

"Альфа-Банк Україна" (Sense Bank) подав позов на "Акордбанк" за невиконання угоди форексного свопу з продажу-купівлі іноземної валюти проти гривні у сумі $8 млн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на реєстр судових справ, передає ЕП.

За інформацією "Альфа-Банку", "Акордбанк" має заборгованість у розмірі $8 млн та не виконує зобов’язання посилаючись на форс-мажорні обставини. Це може стати першим прецендентом судового вирішення господарського спору в умовах воєнного стану з посиланням на форс-мажорні обставини в банківському секторі.

В "Альфа-Банку" відмовились від коментарів. Водночас юристи, ознайомлені зі справою, на правах анонімності стверджують, що "Акордбанк" має можливість виконати умови договору і в такому випадку використовує форс-мажор як привід для ухилення від зобов’язань.

"Крім того, у зв’язку із тим, що один із ключових власників "Акордбанк" - чоловік Оксани Маркарової, посла України в США, "Акордбанк" вважає, що "Альфа-Банк" не наважиться подати позов, щоб уникнути конфлікту з посадовою особою", - зазначає представник юридичної компанії.

Нагадаємо, що після накладання санкцій на акціонерів "Альфа-Банку" - Михайла Фрідмана та Петра Авена - НБУ відсторонив їх від управління та призначив їхнім незалежним довіреним представником болгарського економіста та ексдержавного діяча Сімеона Дянкова.

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Альфа-Банк
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