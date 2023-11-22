Альбіон, Балкани або Свята земля. З ким збірна України гратиме в плей-офф за Євро-2024

Володарі останніх трьох місць на Євро-2024 визначаться навесні. Їх розіграють невдахи кваліфікації перед чемпіонатом і команди, що тріумфували в різних дивізіонах Ліги націй.

УЄФА розділив 12 збірних на три групи команд, т. зв. шляхи A, B і C. Збірна України наразі може опинитися в одному з перших двох. Якщо "синьо-жовті" потраплять у першу групу претендентів, то в півфіналі зустрінуться з кривдником у відборі до Мундіалю-2022 – Уельсом, а у фіналі – з переможцем протистояння збірних Польщі та Естонії.

Натомість у шляху B в української команди два потенційних опоненти. Підопічні Реброва в 1/2 фіналу тут можуть зустрітися або з Ізраїлем, або з Боснією і Герцеговиною. Разом зі збірною України на місце в другій групі команд претендують збірні Фінляндії та Ісландії.

Місця трьох збірних у плей-офф, зокрема й України, визначать під час церемонії жеребкування в штаб-квартирі УЄФА. Захід запланований на четвер, 23 листопада. Відбудеться доленосна подія в швейцарському Ньйоні. Півфінали зіграють 21 березня, а фінали – 26 березня.

Тим часом уже сформовані півфінальні пари шляху C. Збірна Грузії прийме Люксембург, а національна команда Греції проекзаменує Казахстан. Переможці цих матчів розіграють останню путівку на чемпіонат Європи.

Шляхи збірної України з Уельсом, Ізраїлем та Боснією перетиналися раніше. З валлійцями "синьо-жовті" вперше зустрілися в кваліфікації до ЧС-2002. Українці були фаворитом групи, але двічі втратили очки з британцями, тож пропустили вперед збірну Польщі.

Сценарії тих поєдинків були дзеркальними: у Кардіффі українці голом Шевченка відповіли на забитий Хартсоном м'яч, а в Києві Пембрідж вирівняв становище після голу Зубова. Навесні 2016 року збірна України перемогла Уельс у спарингу завдяки єдиному голу Ярмоленка.

Зірка київського "Динамо" був на вустах і після зустрічі команд торік у фіналі кваліфікації за місце на ЧС-2022. Спершу Бейл ударом зі штрафного з рикошетом від Ярмоленка відкрив рахунок, а потім арбітр Матеу Лаос не призначив одинадцятиметровий за очевидний фол на лідері команди Олександра Петракова. Зрештою, збірна Уельсу поїхала на Мундіаль і фінішувала останньою в групі.

Абсолютного паритету українська збірна раніше досягла в протистояннях із Ізраїлем. Щоправда, суперники грали лише товариські поєдинки – 6 спарингів. На початку 90-х ізраїльтяни розписали нічию в Одесі (1:1) та мінімально перемогли в Хайфі. У середині 00-х вони виграли по пенальті на Меморіалі Лобановського та звели внічию поєдинок у Тель-Авіві.

Натомість останнім часом з'явилася тенденція до переваги "синьо-жовтих". Україна обіграла збірну Ізраїлю і в 2012, і в 2013 роках – 3:2 і 2:0 відповідно. У складі збірної призовів Олега Блохіна та Михайла Фоменка забивали Гусєв, Коноплянка, Ярмоленко, Ротань і Селезньов.

Нарешті з Боснією і Герцеговиною українці грали в одній групі кваліфікації до ЧС-2022. На "Арені Львів" підопічні Петракова не змогли втримати перемогу над балканцями. На гол Ярмоленка гості відповіли забитим м'ячем Ахмедходжіча. Зате в Зеніці "синьо-жовті" дотиснули боснійців у другому таймі. Голами в складі збірної України відзначилися Зінченко та Довбик.