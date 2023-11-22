ua en ru
Ср, 22 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Альбіон, Балкани або Свята земля. З ким збірна України гратиме в плей-офф за Євро-2024

Ньйон, Середа 22 листопада 2023 15:24
UA EN RU
Альбіон, Балкани або Свята земля. З ким збірна України гратиме в плей-офф за Євро-2024 Фото: Олександр Зінченко та компанія отримали другий шанс пробитися на Євро-2024 (facebook.com/uafukraine)
Автор: Антон Федорців

Коло потенційних суперників національної команди України в першому поєдинку плей-офф Ліги націй УЄФА звузилося до трьох. Команда Сергія Реброва готуватиметься до протистояння зі збірними Уельсу, Ізраїлю чи Боснії і Герцеговини.

Коротко про тонкощі міні-турніру за три путівки на чемпіонат Європи 2024 року – в матеріалі РБК-Україна.

Володарі останніх трьох місць на Євро-2024 визначаться навесні. Їх розіграють невдахи кваліфікації перед чемпіонатом і команди, що тріумфували в різних дивізіонах Ліги націй.

УЄФА розділив 12 збірних на три групи команд, т. зв. шляхи A, B і C. Збірна України наразі може опинитися в одному з перших двох. Якщо "синьо-жовті" потраплять у першу групу претендентів, то в півфіналі зустрінуться з кривдником у відборі до Мундіалю-2022 – Уельсом, а у фіналі – з переможцем протистояння збірних Польщі та Естонії.

Натомість у шляху B в української команди два потенційних опоненти. Підопічні Реброва в 1/2 фіналу тут можуть зустрітися або з Ізраїлем, або з Боснією і Герцеговиною. Разом зі збірною України на місце в другій групі команд претендують збірні Фінляндії та Ісландії.

Місця трьох збірних у плей-офф, зокрема й України, визначать під час церемонії жеребкування в штаб-квартирі УЄФА. Захід запланований на четвер, 23 листопада. Відбудеться доленосна подія в швейцарському Ньйоні. Півфінали зіграють 21 березня, а фінали – 26 березня.

Тим часом уже сформовані півфінальні пари шляху C. Збірна Грузії прийме Люксембург, а національна команда Греції проекзаменує Казахстан. Переможці цих матчів розіграють останню путівку на чемпіонат Європи.

Альбіон, Балкани або Свята земля. З ким збірна України гратиме в плей-офф за Євро-2024

Шляхи збірної України з Уельсом, Ізраїлем та Боснією перетиналися раніше. З валлійцями "синьо-жовті" вперше зустрілися в кваліфікації до ЧС-2002. Українці були фаворитом групи, але двічі втратили очки з британцями, тож пропустили вперед збірну Польщі.

Сценарії тих поєдинків були дзеркальними: у Кардіффі українці голом Шевченка відповіли на забитий Хартсоном м'яч, а в Києві Пембрідж вирівняв становище після голу Зубова. Навесні 2016 року збірна України перемогла Уельс у спарингу завдяки єдиному голу Ярмоленка.

Зірка київського "Динамо" був на вустах і після зустрічі команд торік у фіналі кваліфікації за місце на ЧС-2022. Спершу Бейл ударом зі штрафного з рикошетом від Ярмоленка відкрив рахунок, а потім арбітр Матеу Лаос не призначив одинадцятиметровий за очевидний фол на лідері команди Олександра Петракова. Зрештою, збірна Уельсу поїхала на Мундіаль і фінішувала останньою в групі.

Абсолютного паритету українська збірна раніше досягла в протистояннях із Ізраїлем. Щоправда, суперники грали лише товариські поєдинки – 6 спарингів. На початку 90-х ізраїльтяни розписали нічию в Одесі (1:1) та мінімально перемогли в Хайфі. У середині 00-х вони виграли по пенальті на Меморіалі Лобановського та звели внічию поєдинок у Тель-Авіві.

Натомість останнім часом з'явилася тенденція до переваги "синьо-жовтих". Україна обіграла збірну Ізраїлю і в 2012, і в 2013 роках – 3:2 і 2:0 відповідно. У складі збірної призовів Олега Блохіна та Михайла Фоменка забивали Гусєв, Коноплянка, Ярмоленко, Ротань і Селезньов.

Нарешті з Боснією і Герцеговиною українці грали в одній групі кваліфікації до ЧС-2022. На "Арені Львів" підопічні Петракова не змогли втримати перемогу над балканцями. На гол Ярмоленка гості відповіли забитим м'ячем Ахмедходжіча. Зате в Зеніці "синьо-жовті" дотиснули боснійців у другому таймі. Голами в складі збірної України відзначилися Зінченко та Довбик.

До слова, раніше збірна України не виграла в Італії вирішальний матч відбору до Євро-2024.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збірна України Ліга націй
NEWS
Британська розвідка оцінила значення боїв біля села Кринки на лівому березі Дніпра
Британська розвідка оцінила значення боїв біля села Кринки на лівому березі Дніпра
DAILY
Крісті Райк: Після війни в Європі будуть розбіжності щодо того, якою ми бачимо Росію
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Крісті Райк: Після війни в Європі будуть розбіжності щодо того, якою ми бачимо Росію