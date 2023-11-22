Альбион, Балканы либо Святая земля. С кем сборная Украины сыграет в плей-офф за Евро-2024

Круг потенциальных соперников национальной команды Украины в первом поединке плей-офф Лиги наций УЕФА сузился до трех. Команда Сергея Реброва будет готовиться к противостоянию со сборными Уэльса, Израиля либо Боснии и Герцеговины.

Кратко о тонкостях мини-турнира за три путевки на чемпионат Европы 2024 года – в материале РБК-Украина .

Обладатели последних трех мест на Евро-2024 определятся весной. Их разыграют неудачники квалификации перед чемпионатом и триумфовавшие в разных дивизионах Лиги наций команды.

УЕФА разделил 12 сборных на три группы команд, т. н. пути A, B и C. Сборная Украины может оказаться в одном из первых двух. Если "сине-желтые" попадут в первую группу соискателей, то в полуфинале встретятся с обидчиком в отборе к Мундиалю-2022 – Уэльсом, а в финале – с победителем противостояния сборных Польши и Эстонии.

Зато в пути B у украинской команды два потенциальных оппонента. Подопечные Реброва в 1/2 финала здесь могут встретиться либо с Израилем, либо с Боснией и Герцеговиной. Наряду со сборной Украины на место во второй группе команд претендуют сборные Финляндии и Исландии.

Места трех сборных в плей-офф, в том числе Украины, определят во время церемонии жеребьевки в штаб-квартире УЕФА. Мероприятие запланировано на четверг, 23 ноября. Состоится судьбоносное событие в швейцарском Ньоне. Полуфиналы сыграют 21 марта, а финалы – 26 марта.

Тем временем уже сформированы полуфинальные пары пути C. Сборная Грузии примет Люксембург, а национальная команда Греции проэкзаменует Казахстан. Победители этих матчей разыграют последнюю путевку на чемпионат Европы.

Пути сборной Украины с Уэльсом, Израилем и Боснией пересекались раньше. С валлийцами "сине-желтые" впервые встретились в квалификации к ЧМ-2002. Украинцы были фаворитом группы, но дважды потеряли очки с британцами и пропустили вперед сборную Польши.

Сценарии тех поединков были зеркальными: в Кардиффе украинцы голом Шевченко ответили на забитый Хартсоном мяч, а в Киеве Пембридж выровнял положение после гола Зубова. Весной 2016 года сборная Украины победила Уэльс в спарринге благодаря единственному голу Ярмоленко.

Звезда киевского "Динамо" был на устах и после встречи команд в прошлом году в финале квалификации за место на ЧМ-2022. Сначала Бейл ударом со штрафного с рикошетом от Ярмоленко открыл счет, а затем арбитр Матеу Лаос не назначил одиннадцатиметровый за очевидный фол на лидере команды Александра Петракова. В конце концов, сборная Уэльса поехала на Мундиаль и финишировала последней в группе.

Абсолютный паритет украинская сборная ранее достигла в противостояниях с Израилем. Правда, соперники играли только товарищеские поединки – 6 спаррингов. В начале 90-х израильтяне расписали ничью в Одессе (1:1) и минимально победили в Хайфе. В середине 00-х они выиграли по пенальти на Мемориале Лобановского и сыграли вничью поединок в Тель-Авиве.

Зато в последнее время наметилась тенденция к преимуществу "сине-желтых". Украина обыграла сборную Израиля и в 2012, и в 2013 годах – 3:2 и 2:0 соответственно. В составе сборной призывов Олега Блохина и Михаила Фоменко забивали Гусев, Коноплянка, Ярмоленко, Ротань и Селезнев.

В конце концов, с Боснией и Герцеговиной украинцы играли в одной группе квалификации к ЧМ-2022. На "Арене Львов" подопечные Петракова не смогли удержать победу над балканцами. На гол Ярмоленко гости ответили забитым мячом Ахмедходжича. Зато в Зенице "сине-желтые" дожали боснийцев во втором тайме. Голами в составе сборной Украины отличились Зинченко и Довбик.