Албанія заборонила TikTok щонайменше на рік

Відповідну інформацію у своїх заявах підтвердили два високопоставлені представники країни - прем'єр-міністр Еді Рама і міністр освіти Огерта Манаристирліу.

"Для підвищення фізичної та цифрової безпеки у школах ми ухвалили рішення заблокувати платформу TikTok на основі пакету інструментів, що розробляються нашими установами", - сказав Манастирліу.

Також міністр освіти Албанії додав, що в усіх державних школах будуть встановлені інтелектуальні камери в рамках проєкту "Розумне місто". Це зі свого боку забезпечить ефективний моніторинг усередині навчального закладу.

Рішення заблокувати TikTok було прийнято після трагедії в одній зі шкіл Тирани, де внаслідок бійки загинув 14-річний учень, і ще один отримав поранення. Згодом стало відомо, що причиною конфлікту стало протистояння, яке виникло в соціальних мережах.

Цей інцидент викликав жваві дискусії серед батьків, психологів та освітян Албанії, які почали обговорювати вплив соціальних мереж на поведінку молоді.

Також видання зазначає, що багато країн стурбовані безпекою TikTok і зв'язками платформи з Китаєм.