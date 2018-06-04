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Албания - Украина 1-4: видео голов и обзор матча

НовостиСпорт    04.06.2018 - 00:17

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Вниманию читателей РБК-Украина видео и обзор опасных моментов товарищеского матча между сборными Украины и Албании.

 

Поединком с Албанией "сине-желтые" завершили программу очередного сбора, которую подопечные Андрея Шевченко со счетом 4:1 победили албанцев.

В отличие от предыдущего спарринга с марокканцами, на этот раз сборная Украины полностью контролировала ход поединка.

На 31 минуте Марлос выполнил вертикальную передачу на Ярмоленко, Андрей оттянул на себя защитников и отпасовал на Коноплянку, и тот ударом в одно касание открыл счет. Вскоре Евгений отблагодарил Ярмоленко голевой передачей в ответ. В конце первого тайма игроки украинской команды быстро разыграли стандарт. На этот раз Ярмоленко ассистировал Малиновский - 0:3.

Во втором тайме "сине-желтые" продолжали доминировать. Селезнев сначала пробил выше ворот из выгодной позиции, затем перевел мяч в сетку, но из офсайда, а после великолепного выстрела Коноплянки со штрафного мяч с верхнего угла вытащил Бериша.

Затем Ярмоленко был близок к хет-трика, но мяч попал в штангу. Наконец албанцы сыграли один мяч - Ндой из-под Караваева точно пробил низом в противоход Лунину, но последнее слово осталось за Украинской. Ярмоленко с Коноплянкой после паса Шапаренко вышли вдвоем на вратаря албанцев и четко разыграли нехитрую комбинацию.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко: "Теперь мы нацеливаемся в большей степени на результат, я просил ребят об этом. Несмотря на то, что закончился чемпионат, и было мало времени на восстановление, я попросил команду получить результат, потому что следующие поединки, которые на нас ждут, - официальные. Настройка на матч была соответствующая, и это отразилось на поле".

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Теги публикации: Сборная Украины, видео, Албания  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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