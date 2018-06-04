Албанія - Україна 1-4: відео голів та огляд матчу

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До уваги читачів РБК-Україна відео та огляд небезпечних моментів товариського матчу між збірними України та Албанії.

Поєдинком з Албанією "синьо-жовті" завершили програму чергового збору, яку підопічні Андрія Шевченка з рахунком 4:1 перемогли албанців.

На відміну від попереднього спарингу, з марокканцями, цього разу збірна України повністю контролювала хід поєдинку.

На 31 хвилині Марлос виконав вертикальну передачу на Ярмоленка, Андрій відтягнув на себе захисників та відпасував на Коноплянку, і той ударом в один дотик відкрив рахунок. Невдовзі Євген віддячив Ярмоленку гольовою передачею у відповідь. Наприкінці першого тайму гравці української команди швидко розіграли стандарт. Цього разу Ярмоленку асистував Маліновський - 0:3.

У другому таймі "синьо-жовті" продовжували домінувати. Селезньов спочатку пробив вище воріт із вигідної позиції, потім перевів м’яч у сітку, але з офсайду, а після чудового пострілу Коноплянки зі штрафного м’яч із верхнього кута витягнув Беріша.

Потім Ярмоленко був близький до хет-трику, але м’яч влучив у стійку. Насамкінець албанці відіграли один м’яч - Ндой з-під Караваєва влучно пробив низом у протихід Луніну, але останнє слово залишилося за українцями. Ярмоленко з Коноплянкою після пасу Шапаренка вийшли удвох на воротаря албанців і чітко розіграли нехитру комбінацію.

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко: "Тепер ми націлюємося більшою мірою на результат, я просив хлопців про це. Незважаючи на те, що закінчився чемпіонат, і було мало часу на відновлення, я попросив команду здобути результат, тому що наступні поєдинки, які на нас чекають, - офіційні. Налаштування на матч було відповідне, і це відобразилося на полі".