ЕС согласовал начало переговоров о вступлении Албании и Северной Македонии в блок

Министры по делам Европейского союза дали добро на начало переговоров о вступлении Албании и Северной Македонии в ЕС. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Европарламента Давида Сасолли в Twitter.

Комментируя разблокирование начала переговоров, Сасолли отметил, что Евросоюз сейчас нуждается в "прочных связях с соседями как никогда".

"Хорошие новости в трудные времена: министры по делам ЕС дали добро на переговоры о вступлении Албании и Северной Македонии. Европарламент всегда поддерживал европейское будущее Западных Балкан. Сейчас нам нужны прочные связи с нашими соседями как никогда", - написал глава ЕП.

Напомним, 2 марта рекомендацию о начале переговоров о вступлении в Европейский союз Албании и Северной Македонии подтвердила Еврокомиссия. До этого переговоры по вступлению стран в ЕС заблокировал президент Франции Эммануэль Макрон.

Также РБК-Украина сообщало, что Еврокомиссия разработала новые правила расширения Евросоюза. Новая методология будет применяться к Албании, Боснии и Герцеговине, Косово и Северной Македонии.