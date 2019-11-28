В Албании произошло второе за сутки землетрясение

В Албании произошло уже второе за сутки землетрясение, магнитуда которого составляла 5,5 балла. Об этом сообщает Ansamed и Euronews.

Землетрясение произошло в 16:45 по центральноевропейскому времени, в 19 км к юго-западу от Мамурраса, недалеко от прибрежного города Дуррес, который больше всех пострадал от разрушительных подземных толчков во вторник, по предварительным данным Геологической службы США.

Эпицентр подземных толчков располагался в Адриатическом море. Уточняется, что мощные толчки были ощутимы в 40 километрах от столицы Албании.

Информации о пострадавших пока не поступало.

Напомним, в ночь на 26 ноября в Албании произошло сильное землетрясение магнитудой 6,4. В результате землетрясения вблизи от города Дуррес разрушились несколько зданий. Толчки ощущались в столице страны Тиране. Украинцев, находящихся в районе землетрясения, призвали сообщить о себе родным и обратиться в почетное консульство Украины в Албании.

Количество жертв в результате землетрясения в Албании достигло 30 человек.

Спасатели продолжают поиск среди обломков выживших и тел погибших.

По разным данным пропали без вести от десяти до 25 человек. 45 человек удалось спасти из-под обломков. Ранения получили около 650 человек, из них восемь находятся в критическом состоянии.