В Албании объявлено чрезвычайное положение

Ранее сообщалось о 23 погибших в результате землетрясения. Также сообщалось, что в стране произошло еще одно землетрясение силой 5 баллов.

Напомним, в ночь на 26 ноября в Албании произошло сильное землетрясение магнитудой 6,4. В результате землетрясения вблизи от города Дуррес разрушились несколько зданий. Толчки ощущались в столице страны Тиране. Украинцев, находящихся в районе землетрясения, призвали сообщить о себе родным и обратиться в почетное консульство Украины в Албании.