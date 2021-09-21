"Аль-Каїда" та інші терористи все ще хочуть здійснити масштабні теракти в США, - ФБР

Глава Федерального бюро розслідувань (ФБР) Крістофер Рей заявив, що "Аль-Каїда" та інші терористичні угруповання все ще шукають можливість здійснити масштабні теракти в США. ФБР відстежує їх діяльність.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Daily Mail .

"Ми продовжуємо відстежувати потенційні загрози з боку іноземних терористичних організацій, таких як "Аль-Каїда" та ІДІЛ, які ніколи не припиняли висловлювати свій намір здійснити великомасштабні атаки, такі як 11 вересня, тут, у Сполучених Штатах. І ми також відстежуємо інші небезпечні угруповання", - заявив глава ФБР.