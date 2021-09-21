ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

"Аль-Каїда" та інші терористи все ще хочуть здійснити масштабні теракти в США, - ФБР

Новость на русском →
США, Вівторок 21 вересня 2021 21:32
"Аль-Каїда" та інші терористи все ще хочуть здійснити масштабні теракти в США, - ФБР Фото: Крістофер Рей, директор ФБР (flickr.com/fbi)
Автор: Дмитро Левицький

Глава Федерального бюро розслідувань (ФБР) Крістофер Рей заявив, що "Аль-Каїда" та інші терористичні угруповання все ще шукають можливість здійснити масштабні теракти в США. ФБР відстежує їх діяльність.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Daily Mail.

"Ми продовжуємо відстежувати потенційні загрози з боку іноземних терористичних організацій, таких як "Аль-Каїда" та ІДІЛ, які ніколи не припиняли висловлювати свій намір здійснити великомасштабні атаки, такі як 11 вересня, тут, у Сполучених Штатах. І ми також відстежуємо інші небезпечні угруповання", - заявив глава ФБР.

Рей зазначив, що ФБР удвічі збільшило кількість потенційних справ про тероризм всередині США. Через це бюро більш ніж удвічі збільшило свій штат людей, які працюють по питанню боротьби з тероризмом.

Читайте РБК-Україна в Google News
ФБР Аль-Каїда Сполучені Штати Америки Теракт
NEWS
Тотальний карантин чи офлайн: як будуть працювати школи у "жовтій" зоні
Тотальний карантин чи офлайн: як будуть працювати школи у "жовтій" зоні
DAILY
На стежці війни. Як команда Зеленського хоче боротися з олігархами
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна На стежці війни. Як команда Зеленського хоче боротися з олігархами