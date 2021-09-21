"Аль-Каїда" та інші терористи все ще хочуть здійснити масштабні теракти в США, - ФБР
Глава Федерального бюро розслідувань (ФБР) Крістофер Рей заявив, що "Аль-Каїда" та інші терористичні угруповання все ще шукають можливість здійснити масштабні теракти в США. ФБР відстежує їх діяльність.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Daily Mail.
"Ми продовжуємо відстежувати потенційні загрози з боку іноземних терористичних організацій, таких як "Аль-Каїда" та ІДІЛ, які ніколи не припиняли висловлювати свій намір здійснити великомасштабні атаки, такі як 11 вересня, тут, у Сполучених Штатах. І ми також відстежуємо інші небезпечні угруповання", - заявив глава ФБР.
Рей зазначив, що ФБР удвічі збільшило кількість потенційних справ про тероризм всередині США. Через це бюро більш ніж удвічі збільшило свій штат людей, які працюють по питанню боротьби з тероризмом.