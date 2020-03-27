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Al-BaGroup расширяет сферу влияния на мебельном рынке Одессы

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ТМ "Al-BaGroup" появилась на рынке 10 лет назад и прочно удерживает позиции лидера и сейчас. Компания внедряет концепцию своего развития на юге страны – дизайнерские решения премиального качества по ценам фабричных изделий

Мебель на заказ "АлбаГрупп" – это обоснованный выбор людей, предпочитающих комфорт и стильную организацию пространства.

Формула успеха

Стратегическое направление компании весьма оправдано: развитие мебельного бизнеса набирает обороты, а спрос на товары украинского производства растет. Она предлагает европейское качество по отечественным ценам, что и было главной целью основателей. Расчет стоимости проекта прозрачен. Конструктор на сайте поможет сделать приблизительный подсчет.

Двигаясь уверенными темпами, "АлбаГрупп" расположила производство на внушительной площади - более 2,5 тыс. м2. Сегодня компания лидирует по производству корпусной дизайнерской мебели в Украине.

Готовые решения представлены на сайте. Мебель по индивидуальным замерам начинается с онлайн-заявки на выезд дизайнера. Доступны 3-Д проекты. Чтобы убедиться в качестве материалов, "пощупать" их, оценить качество сборки, стоит посетить один из стильных шоурумов в Одессе. Выставочные образцы периодически меняются. Там же можно увидеть все преимущества фурнитуры европейского производства, оригинальность цветовых решений.

Одесситы и гости города увидят мебель от "АлбаГрупп" в ТЦ "Шестой элемент", ТЦ "Мегадом". Компания планирует открыть новые шоурумы уже в ближайшее время, чтобы быть еще ближе к клиентам.

Становиться более гибкими в удовлетворении спроса на проектный дизайн и индивидуальный подход, а также выдерживать отменный сервис – кредо AL-BAgroup на данный момент.

Приятно находиться дома

Мебель Al-BaGroup создается дизайнерами, проектировщиками, мастерами цеха, которые влюблены в свое дело. Потребитель сможет ощутить все ее преимущества только в процессе эксплуатации, когда будет радовать каждая деталь.

Шкафы с яркими фасадами выбирают для интерьеров в стиле модерн. Монохромные подходят ценителям хай-тек, привычная классика под новым углом зрения понравится любителям элегантной простоты. Компания готова к экспериментам со стилем, но никогда не экспериментирует с качеством. Материалы для фасадов приезжают исключительно от ведущих производителей Европы.

Производство включает полный цикл работ: от замеров до итогового монтажа. Перед доставкой до заказчика изделия устанавливают на стенд предварительного монтажа, где отдел контроля качества делает последние проверки. И только после положительной оценки, шкаф будет доставлен адресату. Доставка в компании бесплатная, изделия в процессе транспортировки находятся в специальных упаковках, что гарантирует их сохранность.

"АлбаГрупп" поможет обустроить дом, в котором будет комфортно всем членам семьи. Сотрудники учтут пожелания каждого и не забудут поинтересоваться привычками домашних животных. Компания открывает перед потребителями бесконечный потенциал свежих решений для оформления интерьера, организации пространства, формирует атмосферу, одновременно наделяя характером клиента его дом.

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