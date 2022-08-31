UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Актуальная карта войны в Украине от Британии: какова ситуация на фронтах

Фото: украинские военные продолжают наступление на южном фронте (facebook.com/MinistryofDefence.UA)
Автор: Руслан Гаращенко

Украинские военные продолжают наступление на южном фронте. ВСУ наносят удары на трех направлениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту, опубликованную в Twitter Министерства обороны Британии.

Согласно данным британской разведки, ситуация на южном фронте не изменилась. Вооруженные силы Украины осуществляют контрнаступательные атаки вдоль линии фронта в Херсонской области. Украинские войска пытаются прорвать оборону россиян на трех направлениях.

Тем временем российские войска стягивают все больше техники и войск на южное направление, чтобы помешать ВСУ осуществить наступление.

Что касается восточного фронта, то там оккупанты пытаются продвигаться в районе Харьковской, Луганской и Донецкой областей, но успехов не имеют.

Напомним, ранее британская разведка подтвердила, что Вооруженные силы Украины с начала недели ведут успешное наступление на южном фронте.

При этом, по данным британцев, Россия в соответствии со своей доктриной будет пытаться закрыть бреши мобильными резервными подразделениями.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ВеликобританияВойна в Украине