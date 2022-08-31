Актуальная карта войны в Украине от Британии: какова ситуация на фронтах

Украинские военные продолжают наступление на южном фронте. ВСУ наносят удары на трех направлениях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту, опубликованную в Twitter Министерства обороны Британии.
Согласно данным британской разведки, ситуация на южном фронте не изменилась. Вооруженные силы Украины осуществляют контрнаступательные атаки вдоль линии фронта в Херсонской области. Украинские войска пытаются прорвать оборону россиян на трех направлениях.
Тем временем российские войска стягивают все больше техники и войск на южное направление, чтобы помешать ВСУ осуществить наступление.
Что касается восточного фронта, то там оккупанты пытаются продвигаться в районе Харьковской, Луганской и Донецкой областей, но успехов не имеют.
Напомним, ранее британская разведка подтвердила, что Вооруженные силы Украины с начала недели ведут успешное наступление на южном фронте.
При этом, по данным британцев, Россия в соответствии со своей доктриной будет пытаться закрыть бреши мобильными резервными подразделениями.
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