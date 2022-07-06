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Актуальная карта боевых действий в Украине: что происходит на фронтах

Фото: ВСУ сдерживают наступление оккупантов на Донбассе (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Украинские защитники продолжают сдерживать российское наступление на востоке и юге страны. Однако оккупационные войска имеют небольшие успехи на некоторых участках фронта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту боевых действий Liveuamap.

Согласно данным карты, российская армия намерена в ближайшее время выйти на административную границу Луганской области, поскольку ВСУ покинули Лисичанск. Однако украинские защитники сдерживают наступление на всей линии фронта на Донбассе и не дают врагу продвинуться дальше.

Кроме того, российская армия усиливает обстрелы в Харьковской и Запорожской областях. Оккупанты бьют по инфраструктурным объектам и жилым домам.

В Херсонской и Николаевской областях украинские военные продолжают вести контратаки, отбрасывая противника.

На севере Украины российские войска обстреливают приграничные районы, используя артиллерию и авиацию. Также остается угроза ракетных ударов на всей территории страны.

Напомним, вчера вечером украинские силы противовоздушной обороны сбили три российские ракеты, которые были запущены из акватории Черного моря.

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