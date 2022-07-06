Актуальная карта боевых действий в Украине: что происходит на фронтах

Согласно данным карты, российская армия намерена в ближайшее время выйти на административную границу Луганской области, поскольку ВСУ покинули Лисичанск. Однако украинские защитники сдерживают наступление на всей линии фронта на Донбассе и не дают врагу продвинуться дальше.

Кроме того, российская армия усиливает обстрелы в Харьковской и Запорожской областях. Оккупанты бьют по инфраструктурным объектам и жилым домам.

В Херсонской и Николаевской областях украинские военные продолжают вести контратаки, отбрасывая противника.

На севере Украины российские войска обстреливают приграничные районы, используя артиллерию и авиацию. Также остается угроза ракетных ударов на всей территории страны.