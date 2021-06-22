Акциз на "зеленую" энергию будет последней каплей перед массовыми арбитражами против Украины, - эксперт

"Такие неожиданные вещи негативно влияют на инвестиционный климат и побуждают инвесторов пересматривать свои позиции по инвестированию, а тех, кто уже инвестировал иметь дополнительные аргументы для того, чтобы обращаться в международные арбитражи", - сказал он.

По словам Масевича, возможное введение акциза негативно воспринимается инвесторами, особенно на фоне снижения "зеленого" тарифа в июле 2020 года и невыполнения правительством условий меморандума, который был принят в июне прошлого года.

"Это снижает инвестиционную привлекательность отрасли на фоне всей ситуации с неплатежами за "зеленую" энергетику, отсутствием понимания того, когда будет погашена задолженность, которая сложилась... Меморандум нарушается, 80% условий документа не было выполнено со стороны правительства", - пояснил он, добавив, что в меморандуме не предусматривались дополнительные налоги и сборы на электроэнергию в ВИЭ.

"Создается еще одно основание для украинских и иностранных инвесторов обращаться в международные арбитражи о нарушении законодательных условий получения "зеленого" тарифа в Украине", - отметил Масевич.

Напомним, Кабинет министров в начале июня зарегистрировал законопроект №5600 о внесении изменений в Налоговый кодекс, которым, среди прочего, предлагается ввести акцизный сбор на "зеленую" энергию в Украине по ставке 3,2%.

Ранее во время обсуждения проекта закона профильные ВИЭ ассоциации заявляли, что введение акцизного налога на "зеленую" электроэнергию де-факто ухудшает условия экономической деятельности производителей ресурса из возобновляемых источников, является грубым нарушением прав инвесторов, повредит инвестклимату и сделает невозможным привлечение средств в новые экологические проекты.

28 апреля стало известно, что компания Modus Energy, которая находится в собственности граждан Литвы, подала иск против Украины из-за того, что государство не выполняет свои обязательства по выплатам за произведенную электроэнергию и вынуждает компанию пойти на изменения правил, которые сокращают ее доходы.

В арбитраже компания требует от государства вернуть ей 10,5 млн евро. По информации юристов, к аналогичному иску готовится еще 10 компаний.

https://expro.com.ua/novini/akciz-na-zelenu-ee-zniju-nvestklmat-ta-da-pdstavi-dlya-pozovv-proti-ukrani--masevich