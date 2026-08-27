Акції ВТБ впали до рекордно низького рівня через атаки на Wildberries і Ozon

Наскільки впали акції

За середу папери другого за розміром активів банку Росії подешевшали на 3%, з початку серпня - на 11%, а з початку року - на 45%. Порівняно з піковими показниками 2015 року ВТБ втратив 88% ринкової капіталізації, або 4,7 трильйона рублів.

Зараз банк із 35 трильйонами рублів активів і 8,5 трильйона рублів коштів фізосіб на рахунках коштує лише 646 мільярдів рублів (близько 7,7 мільярда доларів) - утричі менше за виробника іграшок Лабубу.

Причому тут Wildberries і Ozon

Ситуацію ускладнюють зобов'язання банку, пов'язані саме з цими маркетплейсами, зазначають аналітики ІФК "Солід Інвестиції". Наприкінці травня ВТБ оголосив про стратегічне партнерство з Wildberries, який через кілька місяців став ціллю українських дронів, втратив третину складських потужностей і зазнав прямих збитків на кілька сотень мільярдів рублів.

Банк також пов'язаний з Ozon - компанія отримала пакет акцій маркетплейсу в заставу під кредит АФК "Система", великого власника частки в Ozon.

Акції самого Ozon з початку літа обвалилися на 45%, і банку, можливо, доведеться розширювати кредитну лінію для постраждалої компанії.

Проблеми банку почалися ще раніше

Ще торік ВТБ зіткнувся з неплатежами за кредитами - частка проблемних активів на його балансі зросла в 1,5 раза, до 14,2%, що на третину перевищує середній рівень по банківській системі Росії.

Перше півріччя 2026 року банк завершив із падінням прибутку на 20%, до 225,2 мільярда рублів, а в другому кварталі спад сягнув уже 34%. За звітністю МСФЗ, банку довелося майже на третину наростити резерви за проблемними кредитами - до 66,5 мільярда рублів за квартал, а запас вільного капіталу скоротився майже до критичного мінімуму - 10,7% при допустимому порозі 10%.

Наприкінці липня заступник голови правління ВТБ Дмитро П'янов анонсував масові скорочення - за його словами, банк звільнить 10% співробітників головного офісу, щоб зменшити витрати.