Акції оборонних компаній Німеччини впали через заморожування нової допомоги Україні

Акції виробника зброї Rheinmetall впали на 3%, ставши найбільшими аутсайдерами німецького індексу блакитних фішок Dax. Акції Hensoldt, виробника радарів для системи ППО IRIS-T та виробник танкових коробок передач Renk знизилися на 6% та 4% відповідно.

FAZ з посиланням на лист міністерства фінансів від 5 серпня повідомила, що жодних нових запитів на фінансування для України не буде схвалено на прохання канцлера Олафа Шольца.

Близько 8 млрд євро вже виділено на військову допомогу Україні у 2024 році, а закладені до бюджету 4 млрд євро на 2025 вже перекрито.

Допомога Україні за рахунок заморожених російських активів

Бюджетні плани на 2024 та 2025 роки не змінилися, повідомили Reuters джерела в уряді Німеччини. Заплановану фінансову допомогу Україні буде скорочено вдвічі до приблизно 4 млрд євро в 2025 році, оскільки додаткові кошти з кредитного плану G7 на 50 млрд доларів мають бути доступні з листопада, повідомили джерела.

Представник Hensoldt заявив, що публікація FAZ була "надмірно роздута" і що фірма не побачила в ньому жодної негативної реакції на свій бізнес.

Уряд Німеччини заявив, що замість того, щоб витрачати гроші платників податків, він хоче використати доходи від заморожених російських активів для подальшої допомоги Україні в координації зі своїми партнерами щодо G7.

Переговори щодо бюджету між трипартійною коаліцією Німеччини були складними і тривалими, оскільки великі потреби у витратах на боротьбу зі зміною клімату, соціальні заходи та інфраструктуру суперечили закріпленим у конституції обмеженням на новий борг.

Минулого місяця лідери соціал-демократів, зелених та лібералів погодили проект бюджету на 481 млрд євро і лише 16 серпня досягли угоди щодо скорочення цільового показника дефіциту.