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Акції обленерго підсанкційних власників передадуть державі, - Шурма

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Україна, П'ятниця 23 грудня 2022 10:08
Акції обленерго підсанкційних власників передадуть державі, - Шурма Фото: заступник керівника Офісу президента України Ростислав Шурма (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Юрій Дощатов, Олександр Білоус

Акції обленерго, які належать особам, що потрапили під санкції, буде передано до нової державної компанії "Українські розподільчі мережі". Вона ж керуватиме і державними обленерго.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів заступник голови Офісу президента Ростислав Шурма.

"Щодо "Українських розподільчих мереж" - це рішення енергетичного блоку уряду. Це стане яскравим прикладом того, як правильно структурувати управління профільними компаніями", - сказав він.

За його словами, коли пакети акцій обленерго, які є у власності держави, будуть структуровані у професійний холдинг, професійну компанію, що управляє, можна буде підвищити якість управління та роботи цих компаній.

"Безумовно, туди будуть передані пакети всіх шести державних обленерго. Є список обленерго, які перебувають у власності підсанкційних осіб, за якими буде запущено процедуру конфіскації відповідно до законодавства. Після того, як її буде завершено, абсолютно логічно, що ці пакети акцій теж будуть передані в управління цього холдингу. У міру того, як реалізовуватиметься закон про застосування санкцій, можливо кількість цих підприємств збільшуватиметься", - повідомив Шурма

При цьому заступник глави Офісу президента відмовився називати обленерго, які будуть передані в "Українські розподільчі мережі", пославшись на закон про особливості застосування санкцій, який передбачає, що є особливий вид санкцій у вигляді конфіскації активів, що застосовується до підсанкційних осіб.

"Можу лише сказати, що серед власності, що потрапила під даний вид санкцій, є в тому числі пакети акцій обленерго", - сказав Шурма.

Нагадаємо 29 листопада 2022 року Кабінет міністрів створив державне АТ "Українські розподільчі мережі". Компанія підпорядковуватиметься Міністерству енергетики та управлятиме державними операторами систем передачі.

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