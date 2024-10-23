Free Azov. Хто створив рух на підтримку "азовців" та яка його мета

Хто стоїть за Free Azov

Ініціаторами руху стали родичі та близькі українських бійців полку "Азов", а також активісти та правозахисні організації. З моменту початку війни багато українських солдатів опинилися в полоні, і сім’ї полонених розпочали кампанії в соціальних мережах, спрямовані на привернення уваги до їхньої долі.

Одним із ключових символів руху став напис "Free Azov", який активно використовується в соціальних мережах з метою поширення інформації про бійців. Активісти влаштовують акції підтримки, мітинги та інші заходи, щоб привернути увагу міжнародної спільноти до проблеми військовополонених та змусити правозахисні організації та уряди різних країн втрутитися в цей процес.

Фото: Акція в піддтримку війскових "Азов" у Києві ( Якименко Андрій

Ціль акції

Основною метою Free Azov є звільнення полонених українських солдатів, особливо тих, хто захищав Маріуполь і потрапив у полон після капітуляції на заводі "Азовсталь" у травні 2022 року. За заявами активістів, вони прагнуть досягти таких результатів:

Привернення міжнародної уваги до проблеми українських військовополонених.

Посилення тиску на міжнародні організації, такі як ООН, Червоний Хрест, та уряди країн , які можуть вплинути на обмін полоненими.

та , які можуть вплинути на обмін полоненими. Організації гуманітарної допомоги для військовополонених та їхніх сімей.

Акції та мітинги проходять під гаслом "Свободу Азову" не тільки в Україні, але й в інших країнах, де громадські рухи та правозахисні організації підтримують ініціативу. Символи руху можна побачити на вулицях європейських міст, у соціальних мережах, а також на заходах, організованих діаспорою.