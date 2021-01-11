Акционеры "Мотор Сичи" не внесли бы 100 млн инвестиций, если бы хотели его ликвидировать, - адвокат

Фото: "Мотор Сич" (wikimedia.org)

Шевченковский суд Киева вновь рассмотрел ходатайство о снятии всех четырех однотипных арестов, наложенных на акции АО "Мотор Сич".

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил адвокат компании-акционера Александр Максименко по итогу двух судебных заседаний.

Как известно, ранее адвокаты акционера добились публичности процесса, поэтому велась прямая трансляция заседаний.

Первым рассматривалось ходатайство компании "Бизнес Хаус Хелена". Представляющий ее интересы адвокат Александр Максименко выступил с несколькими дополнительными ходатайствами, в том числе о вызове в суд почетного президента АТ "Мотор-Сич" Вячеслава Богуслава и высокопоставленных сотрудников ряда государственных органов Украины.

Именно на основании подписанных ими документов летом 2017 года было возбуждено уголовное дело, в рамках которого по ходатайствам следователя были арестованы 56 процентов акций "Мотор-Сичи". Прокурор и следователь высказались против их вызова. Судья их поддержал.

Помимо этого, прокурор и следователь не поддержали ни одно из ходатайств адвоката акционера. Судья каждый раз поддерживал мнение стороны обвинения.

"В 2017 году уголовное дело возбуждено по статьям о покушении на диверсию и государственной измене. Но до сих пор никому конкретно не предъявлены обвинения. Сейчас уже очевидно, что дело никогда не будет передано в суд. Оно возбуждено для того, чтобы лишить возможности акционеров пользоваться своими правами владельцев акций. Уголовное дело не закрывается и не снимается арест с акций, чтобы заморозить это положение. Ситуация похожа на государственное рейдерство. Следователь заявил в этом зале, что акционеры имели намерение ликвидировать "Мотор-Сич". Но ведь они дали ей в 2017 году 100 миллионов долларов под 3 процента годовых. Разве инвесторы предоставили бы эту огромную сумму, имея замысел уничтожить предприятие? Конечно же, нет", - заявил адвокат Александр Максименко.

По итогу судья вынес решение отказать в ходатайстве о снятии ареста с акций "Мотор-Сичи". Он не покинул зал, поскольку вслед за этим должен был рассмотреть аналогичное ходатайство другого акционера "Мотор-Сичи" - компании "Skyrizon".

Адвокат Алексей Задоенко отметил в комментариях журналистам, что у судьи уже сформировалась позиция по этому делу. Поэтому сторона защиты ходатайствовала об отводе судьи. На этом заседание было закрыто.

"Представители стороны обвинения чувствовали себя столь расслаблено, что перепутали название компании, ходатайство которой рассматривалось во время первого заседания", - заявил журналистам Алексей Задоенко.

В свою очередь адвокат Александр Максименко заверил, что несмотря на сегодняшнее решение судьи, акционеры "Мотор Сичи" продолжат добиваться снятия арестов с принадлежащих им акциям.

Примечательно, что в ходе заседания следователь сообщил об обращении действующего руководства "Мотор Сичи" к президенту и Службе безопасности Украины с просьбой защитить предприятие от вмешательства иностранных акционеров.

Как указано в соответствующем обращении, иностранные компании направляют на адрес предприятия многочисленные запросы относительно предоставления информации и документов о его деятельности.

По мнению руководства завода, такие запросы препятствуют его нормальному функционированию и угрожают уничтожением уникального в Украине предприятия.

По словам адвокатов, такая позиция руководства "Мотор Сичи" не может не вызывать удивления, ведь статья 25 Закона Украины "Об акционерных обществах" наделяет акционеров не только правом на участие в управлении обществом, но и правом получения информации о хозяйственной деятельности акционерного общества. Ведь без возможности получения такой информации акционеры не могут контролировать деятельность исполнительного органа общества и, по сути, не могут знать, чем именно они владеют.

"Так может быть истинная причина возбуждения Службой безопасности Украины уголовного дела и блокирования акций "Мотор Сичи" кроется в нежелании действующей администрации предприятия утратить тотальный контроль над ним и допустить внешний аудит со стороны акционеров?" - отмечают адвокаты.

Напомним, ранее китайские инвесторы ПАО "Мотор Сич" обратились в международный арбитраж для взыскания с государства Украина ущерба в размере $ 3,5 млрд.

Действия Украины квалифицированы ими как противозаконная экспроприация инвестиций. Интересы китайских инвесторов в арбитраже против Украины будут представлять три международные юридические компании с мировым именем.