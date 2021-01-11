Акціонери "Мотор Січі" не внесли б 100 млн інвестицій, якби хотіли його ліквідувати, - адвокат

Фото: "Мотор Січ" (wikimedia.org)

Шевченківський суд Києва знову розглянув клопотання про зняття всіх чотирьох однотипних арештів, накладених на акції АТ "Мотор Січ".

Про це в коментарі РБК-Україна повідомив адвокат компанії-акціонера Олександр Максименко за підсумком двох судових засідань.

Як відомо, раніше адвокати акціонера домоглися публічності процесу, тому велася пряма трансляція засідань.

Першим розглядалося клопотання компанії "Бізнес Хаус Хелена". Представляє її інтереси адвокат Олександр Максименко, який виступив з кількома додатковими клопотаннями, в тому числі про виклик у суд почесного президента АТ "Мотор-Січ" В'ячеслава Богуслава і високопоставлених співробітників ряду державних органів України.

Саме на підставі підписаних ними документів влітку 2017 року було порушено кримінальну справу, в рамках якого за клопотанням слідчого були заарештовані 56 відсотків акцій "Мотор-Січі". Прокурор і слідчий висловилися проти їх виклику. Суддя їх підтримав.

Крім цього, прокурор і слідчий не підтримали жодне з клопотань адвоката акціонера. Суддя кожен раз підтримував думку сторони звинувачення.

"У 2017 році кримінальну справу порушено за статтею про замах на диверсію і державній зраді. Але досі нікому конкретно не пред'явлені звинувачення. Зараз вже очевидно, що справа ніколи не буде передана до суду. Воно порушене для того, щоб позбавити можливості акціонерів користуватися своїми правами власників акцій. Кримінальна справа не закривається і не знімається арешт з акцій, щоб заморозити це положення. Ситуація схожа на державне рейдерство. Слідчий заявив у цьому залі, що акціонери мали намір ліквідувати "Мотор-Січ". Але ж вони дали їй у 2017 році 100 мільйонів доларів під 3 відсотки річних. Хіба інвестори надали б цю величезну суму, маючи задум знищити підприємство? Звичайно ж, ні", - заявив адвокат Олександр Максименко.

За підсумком суддя виніс рішення відмовити у клопотанні про зняття арешту з акцій "Мотор-Січі". Він не залишив залу, оскільки слідом за цим повинен був розглянути аналогічне клопотання іншого акціонера "Мотор-Січі" - компанії "Skyrizon".

Адвокат Олексій Задоєнко зазначив у коментарях журналістам, що у судді вже сформувалася позиція у цій справі. Тому сторона захисту клопотала про відвід судді. На цьому засідання було закрито.

"Представники сторони обвинувачення відчували себе настільки мляво, що переплутали назву компанії, клопотання якій розглядалося під час першого засідання", - заявив журналістам Олексій Задоєнко.

Своєю чергою адвокат Олександр Максименко запевнив, що попри сьогоднішнє рішення судді, акціонери "Мотор Січі" продовжать добиватися зняття арештів з належних їм акцій.

Примітно, що в ході засідання слідчий повідомив про звернення діючого керівництва "Мотор Січі" до президента та Служби безпеки України з проханням захистити підприємство від втручання іноземних акціонерів.

Як зазначено у відповідному зверненні, іноземні компанії направляють на адресу підприємства численні запити щодо надання інформації і документів про його діяльність.

На думку керівництва заводу, такі запити перешкоджають його нормальному функціонуванню і загрожують знищенням унікального в Україні підприємства.

За словами адвокатів, така позиція керівництва "Мотор Січі" не може не викликати подиву, адже стаття 25 Закону України "Про акціонерні товариства" наділяє акціонерів не тільки правом на участь в управлінні товариством, але і правом отримання інформації про господарську діяльність акціонерного товариства. Адже без можливості отримання такої інформації акціонери не можуть контролювати діяльність виконавчого органу товариства і, по суті, не можуть знати, чим саме вони володіють.

"Так може бути справжня причина порушення Службою безпеки України кримінальної справи та блокування акцій "Мотор Січі" криється в небажанні чинної адміністрації підприємства втратити тотальний контроль над ним і допустити зовнішній аудит з боку акціонерів?" - наголошують адвокати.

Нагадаємо, раніше китайські інвестори ПАТ "Мотор Січ" звернулися в міжнародний арбітраж для стягнення з держави Україна збитків у розмірі $ 3,5 млрд.

Дії України кваліфіковані ними як протизаконна експропріація інвестицій. Інтереси китайських інвесторів в арбітраж проти України будуть представляти три міжнародні юридичні компанії зі світовим ім'ям.