Акционеры "Мотор Сичи" официально сообщили, почему созывают собрание на 31 января

К нынешнему времени более 80% акционеров ПАО "Мотор Сич" поддержали проведение 31 января текущего года внеочередного общего собрания, на котором планируется вернуть деятельность предприятия в правовое русло, а также предотвратить его захват нелегитимным менеджментом компании.

Об этом в своем совместном заявлении сообщили инициаторы созыва собрания, компании-акционеры Skyrizon и "МС-4" (группа DCH).

"Участие в управлении акционерным обществом - неотъемлемое и фундаментальное право каждого акционера, а высшим органом управления любым акционерным обществом является общее собрание акционеров. Согласно действующем украинскому законодательству все акционерные общества ОБЯЗАНЫ проводить такое собрание не реже 1 раза в год (ст. 32 Закона Украины "Об акционерных обществах" № 514-VI от 16.08.2020 г.). Последний раз собрание акционеров ПАО "Мотор Сич" созывалось почти 4 года назад - 30 марта 2017 года, что является серьезным нарушением прав держателей акций", - сказано в сообщении на сайте собрания.

Авторы документа подчеркнули, что коллегиальным органом, осуществляющим защиту прав акционеров, является наблюдательный совет. Однако набсовет предприятия к нынешнему времени утратил легитимность, поскольку был избран еще 30 марта 2017 г., и законодательно установленный трехлетний срок его полномочия истек еще 30 марта 2020 года.

Учитывая этот факт, в настоящее время набсовет предприятия имеет только одно право - созвать общее собрание акционеров.

"Однако несмотря на многократные обращения акционеров ПАО "Мотор Сич", действующий "наблюдательный совет" эту функцию не выполняет. Такие действия мы расцениваем как попытку захвата предприятия и считаем необходимым провести общее собрание акционеров в самое ближайшее время", - говорится в документе.

Skyrizon и "МС-4" также напомнили всем акционерам, что с документацией по внеочередному общему собранию можно ознакомиться на сайте mc-osa.com.ua.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что китайские инвесторы официально сообщили на Шанхайской фондовой бирже о созыве 31 января 2021 года внеочередного собрания акционеров ПАО "Мотор Сич".

В повестке дня, в том числе, утверждение нового устава ПАО "Мотор Сич" и принятие решения по наблюдательному совету. Сообщалось, что акционеры предприятия получили уведомление о подготовке внеочередного общего собрания акционеров, а также пакет других необходимых документов.

В то же время, Вячеслав Богуслаев на сайте "Мотор Сичи" утверждает, что процедура, по которой созывается собрание, якобы сопровождается нарушениями законодательства, и что ни он, как его акционер, ни другие акционеры не получили официальных сообщений о проведении собрания.

В свою очередь, исполнительный директор Антирейдерского союза Андрей Семидидько считает, что действия и публичные высказывания Богуслаева направлены на то, чтобы вопреки закону сохранить за собой контроль над предприятием. По его мнению, на "Мотор Сичи" реализована сложная схема рейдерского захвата.

"Налицо все основания для того, чтобы считать действия власти экспроприацией инвестиций, идти в международный арбитраж и требовать от государства Украины возмещения $3,5 млрд. ущерба, что, собственно, и сделали китайцы", - резюмирует эксперт.