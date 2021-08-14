На акции под ОП в Киеве избили журналиста: полиция возбудила уголовное дело

В Киеве на акции под Офисом президента избили журналиста . Возбуждено уголовное дело. Полиция устанавливает обстоятельства произошедшего.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отдел коммуникации полиции Киева .

Отмечается, что во время сегодняшней акции на улице Банковой группа мужчин пыталась помешать работе представителю СМИ и избила его. Журналист обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело.

"Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства инцидента, а также свидетелей и очевидцев происшествия", - уточнили в полиции.

Избившим журналиста грозит до 5 лет лишения свободы.

В сообщении полиции не указывается имя журналиста. В то же время нападению подвергся корреспондент издания "Буквы" Александр Кужельный. В соцсетях опубликовано видео инцидента.

На кадрах видно, как группа молодых людей мешает работать журналисту, а затем начинает его избивать.