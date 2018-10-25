Акції компанії Twitter подорожчали майже на 12%

Фото: Twitter (blog.twitter.com)

Twitter відзвітувала про зростання продажів реклами в III кварталі

Акції компанії Twitter зросли майже на 12% перед відкриттям офіційної біржової сесії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Twitter відзвітувала про виручку і прибуток, які перевершили очікування Уолл-стріт, оскільки зростання продажів реклами компенсувало падіння числа щомісяця активних користувачів.

Повідомляється, що квартальна виручка від реклами підскочила на 29% у річному вирахуванні до 650 млн доларів. В результаті загальна виручка також збільшилася на 29% у річному вирахуванні до 758 млн доларів, тоді як аналітики в середньому очікували показник у розмірі 702,6 млн доларів.

Twitter відзвітувала про скорочення кількості щомісяця активних користувачів в третьому кварталі, зафіксувавши зниження показника другий квартал поспіль. У компанії очікують подальшого зниження за підсумками поточного звітного періоду. Twitter назвала причиною зниження числа користувачів спроби усунути підозрілі акаунти, в тому числі ті, що використовуються в політичних цілях, а також виконання нових регуляторних вимог Європейського союзу.

У компанії повідомили, що кількість щодня активних користувачів зросла на 9% у річному обчисленні порівняно зі стрибком на 11% у попередньому кварталі.

Нагадаємо, в лютому 2018 року повідомлялося, що сервіс мікроблогів Twitter вперше у своїй 12-річній історії отримав чистий прибуток - 91 млн доларів проти збитку в 167 млн роком раніше.