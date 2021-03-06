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На акции в Киеве потребовали вернуть Гостиный двор в собственность общины города

Новина українською → Киев, Суббота 06 марта 2021 16:03
На акции в Киеве потребовали вернуть Гостиный двор в собственность общины города Фото: Гостиный двор (facebook.com)
Автор: РБК-Украина

В Киеве состоялась акция общественности у Гостиного двора. Участники потребовали вернуть Гостиный двор общине города.

Об этом сообщается на странице "За восстановление Гостиного двора" в Facebook.

"Где план работ по ревитализации Гостиного Двора?! Киевляне теряют терпение. В самом историческом центре вине бездействующего правительства - огромная руина, памятник коррупции и неспособности украинского государства. Киевляне сегодня лишены права самостоятельно спасти Гостиный (памятник национального значения) от разрушения, потому что правительство отдало это здание рейдерам, которые сейчас ее разрушают. Почему до сих пор Гостиный двор занято рейдерами?!" - отмечается на странице.

Во время акции отмечалось, что из-за бюрократических проволочек центральных органов власти затягивается обновления Гостиного двора, тогда как киевская городская власть давно могла бы отреставрировать памятник.

На акции в Киеве потребовали вернуть Гостиный двор в собственность общины города

"Требуем: 1. Прогнать рейдеров из государственной собственности. 2. Немедленно начать процесс восстановления Гостиного, предоставить проектную документацию и начать работы. 3. Способствовать созданию в Гостином дворе общественного пространства - центра самоуправления киевлян, а также музейных, образовательных и культурных учреждений», - отмечается в требованиях на странице события.

Напомним, в четверг состоялась акция под Министерством культуры и информации Украины, участники которой объявили бессрочную акцию с требованием к Кабинету министров вернуть Гостиный двор в коммунальную собственность Киева ради спасения памятника от разрушения.

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