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На акції у Києві вимагають повернути Гостиний двір у власність громади міста

Новость на русском → Київ, Субота 06 березня 2021 16:03
На акції у Києві вимагають повернути Гостиний двір у власність громади міста
Автор: РБК-Україна

У Києві відбулася акція громадськості біля Гостиного двору. Учасники вимагають повернути Гостиний двір громаді міста.

Про це повідомляється на сторінці "За відновлення Гостиного двору" у Facebook.

"Де план робіт по ревіталізації Гостиного Двору?! У киян уривається терпець. В самому історичному центрі з вини бездіяльного уряду - величезна руїна, пам’ятник корупції та неспроможності української держави. Кияни на сьогодні позбавлені права самостійно порятувати Гостиний (пам’ятку національного значення) від руйнування, бо уряд віддав цю будівлю рейдерам, котрі зараз її руйнують. Чому досі Гостиний двір зайнято рейдерами?!" – зазначається на сторінці.

Під час акції наголошувалося, що через бюрократичну тяганину центральних органів влади затягується оновлення Гостиного двору, тоді як київська міська влада давно могла б відреставрувати пам’ятку.

На акції у Києві вимагають повернути Гостиний двір у власність громади міста

"Вимагаємо: 1. Прогнати рейдерів з державної власності. 2. Негайно розпочати процес відновлення Гостиного, надати проектну документацію і розпочати роботи. 3. Сприяти створенню в Гостиному дворі громадського простору - центру самоврядування киян, а також музейних, освітніх та культурних закладів", - зазначається у вимогах на сторінці події.

Нагадаємо, у четвер відбулася акція під Міністерством культури та інформації України, учасники якої оголосили безстрокову акцію з вимогою до Кабінету міністрів повернути Гостинний двір у комунальну власність Києва заради порятунку пам’ятки від руйнації

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