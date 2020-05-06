Из-за акции под Кабмином в Киеве правоохранители перекрыли несколько улиц

Сегодня, 6 мая, чтобы не допустить нарушений общественного порядка во время запланированных акций под Кабинетом министров полицейские и военные заступили на усиленное дежурство и перекрыли несколько улиц. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции.

Как сообщается, в центральной части Киева было анонсировано проведение массовых акций, в том числе и под зданием Кабинета министров Украины. В связи с этим, для сохранения публичной безопасности и порядка были привлечены на дежурство подразделения полиции, военнослужащие Национальной гвардии, сотрудники ГСЧС, кинологи и взрывотехники.

Фото: перекрытые дороги в Киеве (РБК-Украина)

Кроме того, правоохранительные органы ограничили дорожное движение по отдельным улицам в центре столицы. Также они призывают организаторов, и участников акции соблюдать нормы законодательства и карантинных ограничений.

Напомним, власти заявляют об улучшении ситуации с заболеваемостью в стране, но учитывая рекомендации ВОЗ, Кабмин продолжит карантин после 22 мая.