Акции "Газпрома" обвалились на 30%: что стало причиной

По данным биржи, акции упали до 207 рублей за штуку.

До этого общее собрание акционеров решило не выплачивать дивиденды за 2021 году. Заместитель председателя правления "Газпрома" Фамил Садыгов заявил, что компания "должна быть готова выполнить обязательства по выплате налогов в повышенном размере".

Ранее предлагалось за 2021 год выплатить по 52,53 рублей на акцию (или около 1 доллара по официальному курсу). Всего планировалось выплатить 1,244 трлн рублей дивидендов.

Уставный капитал ПАО "Газпром" состоит из 23,674 млрд обыкновенных акций. Кремль контролирует более 50% акций компании.