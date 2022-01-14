Акции "Большевика" арестованы: эксперты оценили последствия

Так, стоимость приватизации завода "Большевик" (1,43 млрд грн) критиковали на рынке сразу после покупки. Однако, покупатели и Фонд госимущества обвинения в заниженной цене отрицают, так как никто не считал количество судебных дел вокруг завода, арест имущества и 800 млн грн долга, об этом ранее заявлял в интервью Liga.net один из инвесторов проекта, девелопер Алексей Баранов, это же подтверждает директор компании Stockman Сергей Овчинников. По его словам, ежегодно только налог на землю - около 5 млн долларов

"Конечная стоимость завода со смежными расходами составит 2,26 млрд грн, а не только уплаченные напрямую 1,43 млрд грн", - говорил новый совладелец завода Алексей Баранов.

Если бы цена была занижена, на аукционе было бы гораздо больше участников, а не трое, добавляет он. Также Баранов заявил об отсутствии коммуникации между следователями и инвесторами, а также считает арест давлением на инвесторов.

ГБР было в этой истории с самого начала приватизации. Представители бюро были членами межведомственной комиссии, определившей стартовую цену завода, свидетельствует один из релизов Фонда.

"Никаких возражений от ГБР на этапе согласования цены не было. ГБР фактически и юридически утвердило оценку, которая сейчас, по их мнению, стала заниженной. По такой логике, именно ГБР является соучастником этого преступления", - утверждают в UDP.

Имущество и счета завода арестованы с 2019 года за долги.

"Арест акций завода для самого завода ничего не меняет, его работа и так парализована, - комментирует соинвестор проекта Алексей Баранов. - Имущество и счета завода арестованы с 2019 года за долги. По факту - инвесторы уже стали его полноценными владельцами. Решение суда об аресте инвесторы собираются обжаловать в суде".

На данный момент, по его словам, новые владельцы приступили к инвентаризации комплекса, чтобы оценить реальное состояние объекта.

"Будут проведены юридический, финансовый и технический аудит, а также работа над более чем 100 судебными процессами, которые сейчас идут вокруг завода", - добавил Баранов.

Ранее Фонд госимущества сообщил о поступлении средств за реализацию предприятия в государственный бюджет.