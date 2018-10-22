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Активы НБУ с начала года сократились на 77 млрд гривен

Новости » Финансы    22.10.2018 - 12:04
Фото: НБУ (пресс-служа НБУ)
Фото: НБУ (пресс-служа НБУ)

Обязательства НБУ сокращаются быстрее, чем снижается объем активов

Активы Национального банка Украины по состоянию на 1 октября 2018 года составили 950,255 млрд грн, что на 76,831  млрд грн меньше, чем на начало года (1 027,09 млрд грн). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Национального банка Украины.

При этом обязательства НБУ с начала года сократились на 102,601 млрд грн - с  862,193 млрд грн до 759,592 млрд грн.

Активы НБУ с начала года сократились на 77 млрд гривен

Напомним, Национальный банк Украины за 9 месяцев 2018 года получил на погашение задолженности по кредитам рефинансирования неплатежеспособных банков 2,1 млрд грн. По данным пресс-службы, эта сумма складывалась из денежных средств, поступивших от реализации Фондом гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) залогового имущества (активов) и средств, полученных из других источников.  В частности, НБУ получил 974,6 млн грн от реализации имущественных прав. Еще 441,4 млн грн поступили от реализации недвижимого имущества. 

Отметим, что НБУ вместе с Фондом гарантирования вкладов физических лиц продадут по "голландской модели" заложенные в НБУ права требования по кредитным договорам неплатежеспособных банков балансовой стоимостью 11,5 млрд грн.

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