Активи НБУ з початку року скоротилися на 77 млрд гривень

Фото: НБУ (прес-служачи НБУ)

Зобов'язання НБУ скорочуються швидше, ніж знижується обсяг активів

Активи Національного банку України за станом на 1 жовтня 2018 року склали 950,255 млрд грн, що на 76,831 млрд грн менше, ніж на початок року (1 027,09 млрд грн). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Національного банку України.

При цьому зобов'язання НБУ з початку року скоротилися на 102,601 млрд грн - з 862,193 млрд грн до 759,592 млрд грн.

Нагадаємо, Національний банк України за 9 місяців 2018 року отримав на погашення заборгованості за кредитами рефінансування неплатоспроможних банків 2,1 млрд грн. За даними прес-служби, ця сума складалася з коштів, що надійшли від реалізації Фондом гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) заставного майна (активів) та коштів, отриманих з інших джерел. Зокрема, НБУ отримав 974,6 млн грн від реалізації майнових прав. Ще 441,4 млн грн надійшли від реалізації нерухомого майна.

Зазначимо, що НБУ разом з Фондом гарантування вкладів фізичних осіб продадуть за "голландською моделлю" закладені в НБУ права вимоги за кредитними договорами неплатоспроможних банків балансовою вартістю 11,5 млрд грн.