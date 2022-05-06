Активные бои идут на Донецком, Таврическом и Попаснянском направлениях, - сводка Генштаба

На Волынском и Полесском направлениях оккупанты не предпринимали активных действий. В подразделениях ВС Беларуси идет проверка боевой готовности сил реагирования.

На Сиверском направлении не обнаружено признаков формирования врагом наступательной группировки.

"В приграничных районах Украины на территориях Брянской, Курской и Белгородской областей на позициях и опорных пунктах содержится незначительное количество личного состава, вооружения и военной техники", - говорится в сводке.

На Слобожанском направлении войска РФ не проводили активных действий, при этом рашисты продолжают обстрелы из реактивной и ствольной артиллерии жилых кварталов и пригорода Харькова.

Также отмечается, что оккупанты продолжают наращивать систему ПВО, материально-технического обеспечения и огневого поражения, проводят перегруппировку и восстановление боеспособности своих подразделений. Так, на базе Купянской горбольницы в обустроенном захватчиками госпитале по имеющейся информации находится до 300 раненых, информируют в Генштабе.

Враг проводит воздушную разведку, чтобы выяснить данные о позициях ВСУ и чтобы уточнить направления дальнейшего продвижения.

На Донецком и Таврическом направлениях противник продолжает вести активные боевые действия.

На Лиманском направлении оккупанты обстреливают позиции украинских войск.

На Попаснянском направлении врагом сосредоточены основные усилия на установлении полного контроля над Попасной и возобновлении наступления на Лиман и Северск.

В Мариуполе продолжает блокировка подразделений Сил обороны в районе "Азовстали". В отдельных районах при поддержке авиации противник возобновил штурмовые действия, пытаясь взять под контроль территорию завода.

На Северодонецком, Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях войска РФ не вели активных боевых действий. Враг оказывает огненное влияние с целью сковывания действий ВСУ и уничтожения наших артиллерийских подразделений.

На Южнобужском направлении противник активных боевых действий не проводил, удерживал занятые рубежи, усиливал системы ПВО и радиоэлектронной борьбы, обстреливал позиции наших войск.

На севере Херсонской и Николаевской областей войска РФ обстреливали населенные пункты, которые освободили ВСУ.

Также было отмечено ведение противником воздушной разведки в районах Александровки, Сергеевки и Владимировки.

За предыдущие сутки наши подразделениями ПВО Воздушных Сил и Сухопутных войск поразили 15 воздушных целей: 14 беспилотников типа "Орлан" и 1 самолет.

Бойцы ВСУ за прошлые сутки на Донбассе отбили 11 атак врага, уничтожив 8 танков, 11 единиц боевой бронированной техники и 5 единиц автомобильной техники противника.