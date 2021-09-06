Активность прокремлевских троллей заметили в западных СМИ: работают в поддержку Путина

В западных средствах массовой информации заметили повышенную активность прокремлевских троллей. Они работают в поддержку Путина и против Запада.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News .

Исследовательский институт преступности и безопасности Кардиффского университета (Великобритания) заявил, что в комментарии популярных изданий Великобритании, США, Франции, Италии, Германии проникли прокремлевские тролли.

Университет провел исследование, в котором говорится о повышенной активности таких троллей в рамках "крупной операции влияния", которая "свидетельствуют о российской государственной операции".

Тролли проникают в такие известные издания, как The Times, Daily Mail (Великобритания), Fox News, Washington Post (США), Der Spiegel (Германия), Le Figarо (Франция), La Stampa (Италия), где они публикуют комментарии в поддержку президента России Владимира Путина и против Великобритании, США и других западных союзников.

Эти комментарии затем будут использоваться российскими государственными СМИ в статьях, утверждающих, что они отражают настроения, например, читателей Daily Mail или Times, тогда как на самом деле они использовали фальшивые комментарии, размещенные троллями. После этого СМИ будут усиливать новостные сообщения, основанные на фиктивных комментариях читателей.

Исследователи считают, что используемая тактика "предназначена для того, чтобы донести до СМИ прокремлевские идеи и позиции в ответ на истории, связанные с геополитическими интересами России. Затем они публикуются в российских СМИ, чтобы представить преднамеренно искаженную картину западного общественного мнения".

Исследовательский институт, возглавляемый профессором Мартином Иннесом, обнаружил подозрительную активность, когда проводил исследование роста напряженности между Украиной и Россией еще в апреле.

Доказательства предполагаемой операции влияния были обнаружены в комментариях читателей более 32 СМИ в 16 странах в отношении 242 статей, опубликованных в период с февраля по середину апреля.

Исследователи говорят, что новостные веб-сайты стали легкой добычей для троллей из-за отсутствия проверок безопасности.

"Тестирование на проникновение процессов регистрации, связанных с этими страницами комментариев читателей в нескольких СМИ в разных странах, выявило отсутствие мер безопасности для предотвращения, сдерживания или выявления попыток иностранных государственных операторов действовать описанным образом", - говорится в сообщении.