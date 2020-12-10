ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Промокоды
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Активисты заявили о давлении на частного исполнителя, который арестовал имущество НГЗ

Николаев, Четверг 10 декабря 2020 11:57
Активисты заявили о давлении на частного исполнителя, который арестовал имущество НГЗ
Фото: Николаевский глиноземный завод (uprom.info)
Автор: РБК-Украина

На частного исполнителя, который наложил арест на все движимое и недвижимое имущество Николаевского глиноземного завода, а также имущественные права предприятия на сумму более 9,2 миллиарда гривен из-за вреда экологии, осуществляется давление.

Об этом сообщили активисты экологической инициативы "Стоп шлам" в Facebook.

Как сообщают активисты, через три дня после принудительного исполнения решения суда об аресте имущества НГЗ дисциплинарной комиссией частных исполнителей при Министерстве юстиции Украины, в отношении частного исполнителя Дмитрия Куличенко было инициировано разбирательство по делу 1996 года с целью лишить его лицензии.

Экологическая инициатива "Стоп Шлам" заявляет, что расценивает такие действия как давление и попытку воспрепятствовать исполнению обеспечения иска с целью избежания ответственности.

По словам активистов организации, отходы производства НГЗ - красный шлам - является одной из основных проблем экологии региона и угрожают Николаевской области экологической катастрофой.

Напомним, 23 ноября Центральный районный суд Николаева наложил арест на имущество Николаевского глиноземного завода. Арест наложен для обеспечения иска на сумму более 9,2 млрд грн от общественной организации "Стоп шлам", которая обвиняет завод в нанесении ущерба экологии региона и здоровью его жителей.

Ранее в интервью РБК-Украина руководитель Черноморской таможни сообщил о систематическом нарушении Николаевским глиноземным заводом, бенефициаром которого остается российский олигарх Олег Дерипаска, технологического процесса и бесконтрольном перемещении отходов красного шлама на собственные хранилища.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Общество НиколаевзаводНГЗНиколаевский глиноземный заводСуд

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь