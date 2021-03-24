Активисты объяснили важность принятия комплексного антитабачного законопроекта 4358

Комплексный антитабачный законопроект №4358, который должен уменьшить распространенность курения среди детей и молодежи, соответствует международной практике. Однако, народные депутаты уже почти год не могут вынести его на рассмотрение в сессионный зал.

"Мы знаем, что 90% всех курильщиков начинают курить в возрасте до 18 лет. Именно поэтому этот проект предполагает увеличение медицинских предупреждений, чтобы были крупные реалистичные изображения болезней. Ведь сейчас - это картинки еще с 2012 года. Этот законопроект предусматривает запрет табачных ароматизаторов в выборах. У нас на рынке для детей это все присутствует. Важная норма законопроекта, это запрет выкладки сигарет в точках продажи, потому что сейчас где-угодно можно увидеть выкладку сигарет с яркими изображениями", - пояснила Олифер.

В то же время, по ее словам, законопроект уже в третий раз дорабатывается комитетом по вопросам здоровья нации. Тогда как еще в 2020 году документ был поддержан Офисом президента и другими ключевыми стейкхолдерами.

Олифер подчеркивает: нормы, которые предлагает этот документ, соответствуют европейской практике. Более того, 87% украинцев, согласно исследованию КМИС, поддерживают законодательные меры по борьбе с табакокурением.

"Народные депутаты должны понимать, что запрос есть", - резюмировала она.