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Активісти пояснили важливість прийняття комплексного антитютюнового законопроекту 4358

Новость на русском → Київ, Середа 24 березня 2021 10:30
Активісти пояснили важливість прийняття комплексного антитютюнового законопроекту 4358 Фото: Верховна рада (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Комплексний антитютюновий законопроект №4358, який має зменшити поширеність куріння серед дітей та молоді, відповідає міжнародній практиці. Втім, народні депутати вже майже рік не можуть винести його на розгляд у сесійну залу.

Про це заявила директор громадської організації "Життя" Лілія Оліфер в ефірі "24 канал".

"Ми знаємо, що 90% всіх курців починають курити у віці до 18 років. Саме тому цей проект передбачає збільшення медичних попереджень, щоб були великі реалістичні зображення хвороб. Адже зараз - це картинки ще з 2012 року. Цей законопроект передбачає заборону ароматизаторів у тютюнових виборах. У нас на ринку для дітей це все присутнє. Важлива норма законопроекту, це заборона викладки сигарет у точках продажу, бо зараз будь-де можна побачити викладку сигарет з яскравими зображеннями", - пояснила Оліфер.

Водночас за її словами, законопроект вже втретє допрацьовується комітетом з питань здоров'я нації. Тоді як ще у 2020 році документ був підтриманий Офісом президента та іншими ключовими стейкхолдерами.

Оліфер наголошує: норми, які пропонує цей документ, відповідають європейській практиці. Щобільше, 87% українців, згідно з дослідження КМІС, підтримують законодавчі заходи із боротьби з тютюнокурінням.

"Народні депутати повинні розуміти, що запит є", - резюмувала вона.

Нагадаємо, антитютюновий законопроект №4358 вже пройшов розгляд у комітеті ВР з питань охорони здоров'я. Депутати запропонували зареєструвати його доопрацьованим повторно.

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