Активисты "Евросолидарности" продолжат пикетировать здание ГБР

Фото: акция ЕС (пресс-служба)

Активисты требуют люстрации директора Романа Трубы

Директору ГБР Роману Трубе передали требования активистов партии "Евросолидарность" прекратить политические преследования народных депутатов Николая Величковича и Татьяны Чорновол, а также военного волонтера Алексея Петрова и блогера Сергея Мисюру, передает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ЕС.

Отмечается, что через несколько часов после разговора с активистами Труба лично обнародовал официальное заявление по поводу акции "Европейской солидарности". В нем он подтвердил подозрения в утечке информации.

"Директор ГБР не стал конкретизировать, кому и кто "сливает" информацию из его ведомства. Ранее СМИ неоднократно сообщали о том, что первым обнародовал конфиденциальные данные из Госбюро расследований соратник Януковича, экс-замглавы Администрации президента Андрей Портнов. А самого Романа Трубу называют среди тех, кто на постоянной основе контактирует с указанным лицом", - отметили в пресс-службе.

"Европейская солидарность" спросила у директора ГБР: против кого конкретно начата служебная проверка по утечке информации из его ведомства и вызвали ли на допрос Андрея Портнова, ведь именно он и публикует "слитую" информацию.

Также представители партии заявили, что и впредь будет пикетировать здание ГБР с целью люстрации директора Романа Трубы, который "из-за политической заангажированности скомпрометировал себя на посту и своими действиями угрожает национальной безопасности страны".