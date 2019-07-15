Активісти "Євросолідарності" продовжать пікетувати будівлю ДБР

Фото: акція ЄС (прес-служба)

Активісти вимагають люстрації директора Романа Труби

Директору ДБР Роману Трубі передали вимоги активістів партії "Євросолідарність" припинити політичні переслідування народних депутатів Миколи Величковича та Тетяни Чорновол, а також військового волонтера Олексія Петрова та блогера Сергія Місюру, передає РБК-Україна з посиланням на прес-службу ЄС.

Зазначається, що за кілька годин після розмови з активістами Труба особисто оприлюднив офіційну заяву щодо акції "Європейської солідарності". В ній він підтвердив підозри у витоках інформації.

"Директор ДБР не став конкретизувати, кому і хто "зливає" інформацію з його відомства. Раніше і ЗМІ неодноразово повідомляли про те, що першим оприлюднює конфіденційні дані із Держбюро розслідувань соратник Януковича, ексзаступник глави Адміністрації президента Андрій Портнов. А самого Романа Трубу називають серед тих, хто на постійній основі контактує з вказаною особою", - зазначили у прес-службі.

"Європейська солідарність" запитала у директора ДБР: проти кого конкретно розпочата службова перевірка щодо витоку інформації з його відомства і чи викликали на допит Андрія Портнова, адже саме він і оприлюднює "злиту" інформацію.

Також представники партії заявили, що і надалі пікетуватиме будівлю ДБР з метою люстрації директора Романа Труби, який "через політичну заангажованість скомпрометував себе на посаді і своїми діями загрожує національній безпеці країни".