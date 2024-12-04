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Активістка про протести у Грузії: до перелому ситуації залишилися лічені дні

Ілюстративне фото: у Грузії продовжуються протести (Getty Images)
Автор: Іван Носальський, Дмитро Олійник

Протести в Грузії можуть досягти своєї мети вже найближчими днями. Але для цього необхідно ще "трохи струсити" уряд.

Про це у коментарі YouTube-каналу РБК-Україна заявила громадська активістка, кураторка та художниця Наталія Васадзе.

"Протести можуть продовжуватися доти, доки уряд не зробить те, що від них просять", - запевнила Васадзе.

Вона звернула увагу, що у мережі поширюють меседж від уряду, що він нібито не розуміє мети протестів.

Васадзе пояснила, що громадяни Грузії протестують проти результатів виборів, які "не мають нічого спільного з тим, що думають грузини". Оскільки зараз "85% громадян вважають, що їхня країна має стати членом ЄС і вибори були неправильними".

"Я думаю, що це (досягнення мети протестів - ред.) буде дуже скоро. Я думаю, що треба рахувати дні. Поліція вже не зможе. Ми вже знаємо частину людей, які виходять проти населення. Я думаю, що вони самі бояться. Я думаю, що скоро все розламається, потрібно тільки ще трошки їх струсити і вони в якийсь момент усі зрозуміють, - вважає Васадзе.

Активістка зазначила, що зараз у Грузії ще чекають підтримки з боку США та Євросоюзу, а також санкцій.

Протести у Грузії

Нагадаємо, протести в Грузії почалися після того, як на парламентських виборах із великим відривом перемогла проросійська партія "Грузинська мрія".

Опозиційні партії не визнали результатів виборів, їхні лідери також беруть участь у протестах проти влади.

Протести у Тбілісі проходили і вчора, 3 грудня. Протестувальників розігнав спецназ.

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