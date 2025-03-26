Активісти вказали на порушення екологічних норм біля острова Водників: що відомо

"Вже котрий місяць кияни прокидаються під звуки гудячих моторів барж та земснарядів компанії "Ковальська", що видобуває пісок з дна річки Дніпро - біля столичних Осокорків та острова Водників. Для розуміння проблеми: уявіть, що вам під вікна підігнали сміттєвоз, і він по колу завантажує та вивантажує сміття, що складається з консервних банок і старого рояля. До процесу підключені гучномовці, а саме дійство починається о 5 ранку і триває до глибокої ночі. І так щоранку, день за днем, місяць за місяцем", - зазначив він.

За його словами, місцеві мешканці зверталися до різних інстанцій, проте результату немає.

"Водна поліція і її начальник Юхта Олександр каже, що вони "тупо не мають повноважень", Київська міська військова адміністрація і її очільник Тимур Ткаченко особисто продовжує щотижня видавати "Ковальській" дозвіл на рух барж, в тому числі під час нерестової заборони, Мінекології, що видало дозвіл на видобуток піску із численними порушеннями діючого законодавства, жодним чином не контролює наслідки, не звертає уваги на численні скарги місцевих жителів, і чомусь не бачить загрози екологічної катастрофи", - наголосив Шевченко.

Він підкреслив, що по факту держава і місто заплатять грошами платників податків, коли виникне потреба укріплювати берег.

"Так само, як кияни роками платять за нескінченні ремонтні роботи Південного мосту, під яким "Ковальська" таким же чином розмили дно. Окреме питання, коли з барж вчергове розливаються пальне і нищить водойму та її живий світ», - додає він.

Разом з тим. За його інформацією, заступник генпрокурора минулого року погодився з колективною заявою щодо цієї ситуації, скерував до суду вимогу про скасування даної ліцензії, але Київський окружний адмінсуд в особі судді Кочанової П.В. вже більше року не в змозі винести рішення

Нагадаємо, рік тому компанію з групи "Ковальська" було запущено процес із позбавлення права видобувати пісок у Києві. Заступник генерального прокурора звернувся до Київського окружного адміністративного суду (КОАС) із позовом, яким просить визнати протиправними низку дій та рішень Державної служби геології та надр України, Державної комісії України по запасах корисних копалин і скасувати спеціальний дозвіл №6346, наданий ТОВ "Сенд Контракт" на видобування піску родовища "Осокори" в Києві.