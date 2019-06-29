Активиста Бекирова могут вывезти в Армянск, что опасно для его жизни, - адвокат

Адвокат тяжелобольного крымскотатарского активиста Эдема Бекирова Алексей Ладин сообщил, что активиста, которого власть оккупированного Крыма обвиняет в незаконном хранении боеприпасов, могут вывезти в Армянск где нет условий для его содержания. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Крым.Реалии.

"Предполагаю, что дело хотят направить в Армянск, чтобы усложнить ситуацию для защиты. Но основная проблема - это то, что в Крыму только один следственный изолятор, в соответствии Бекирова будут содержать в ИВС Армянска, который абсолютно не приспособлен для содержания столь больного человека. Бекиров сказал следователю: "Если дело будет направлено до Армянска, вы меня будете туда вывозить только силой". Потому что это равносильно смерти", - рассказал адвокат.

Ладин надеется, что 3 июля 2019 "Верховный суд Крыма" удовлетворит апелляцию защиты на продление Бекирову срока содержания в СИЗО и заменит меру пресечения.

"Есть определенные надежды, что это дело все же станет исключением для крымского судопроизводства, и Бекирова отправят под домашний арест", - сообщил адвокат.

Также он рассказал, что начал ознакомление с материалами уголовного дела и в ближайшее время его направят на рассмотрение в суд.

"Ничего нового в материалах дела мы не увидели. Эдема Бекирова обвиняют в том, что он передал почти 14 кг боеприпасов и взрывчатки засекреченном свидетелю. Напомню, я с самого начала говорил о том, что человек с инвалидностью первой группы, без ноги, которая недавно на тот момент имела инфаркт и операцию на сердце, не могла поднять более одного килограмма без последствий. Обвинения – абсолютный абсурд", - сообщил Ладин.

Ранее РБК-Украина сообщало, что украинский политзаключенным'заключенный Эдем Бекиров "практически ничего не ест", опасаясь повышения уровня сахара в крови. Активист рассказал защитнику, что его вывозили в больницу имени Семашко в Симферополе, где взяли анализы крови внутривенно и из пальца для проверки уровня сахара), а также в кардиоцентр для консультации кардиолога, который оценил степень риска его здоровье'ю как "очень высокий".