Активіст з Криму. Де зараз Володимир Балух, якого окупанти судили за український прапор

Як Балух потрапив у немилість росіянам у Криму

Володимир народився у 1971 році у селі Серебрянка у Криму. Здобув освіту в агроуніверситеті Сімферополя, працював інженером з водозбереження у місцевому колгоспі, також займався фермерством. Двічі балотувався від Конгресу українських націоналістів до Верховної Ради Криму.

Після окупації півострова у 2014 році він відмовився покидати рідний дім, не взяв російський паспорт, виходив на проукраїнські акції, а на своєму будинку вивішував прапор України, через що до нього нерідко навідувались окупанти.

"Жодних хороших змін у нас бути не може, все стає лише гірше. Номери тільки російські, рублі, ну і "стукачів" багато з’явилося. У нас, якщо раніше сусіди один до одного в гості ходили, то як прийшов "русскій мір" - за криве слівце бігають доносити, от - погано про Путіна сказав. Я все думаю, що раптом прокинусь, а це просто сон", - розповідав тоді Володимир в інтерв'ю українським журналістам.

Володимир Балух (скриншот із відео)

Будинок Володимира Балуха у Криму (фото: Україна молода)

Правоохоронці окупаційної влади не раз погрожували Балуху через український прапор, який майорів над його будинком, але активіст не відступався. У 2015 році його навіть за це посадили на 10 днів. А у 2016-му Володимир на власному будинку розмістив табличку "Вулиця Героїв Небесної сотні 18", чим знову розізлив росіян.

Окупанти проводили обшуки в активіста, офіційною підставою були начебто крадіжки у сусідньому селі. Під час однієї із таких перевірок працівники окупаційних силових структур побили Балуха. А в ході чергового обшуку у 2016 році у нього начебто знайшли набої, тому його звинуватили у незаконному зберіганні зброї та взяли під варту.

"Коли я вивісив прапор і той майорів над селом, я чекав, коли і хто прийде з селян із претензією. Але ніхто не прийшов, а прийшли правоохоронні органи... Виявляється, що я провокував. Так, насправді я їх тролив, якщо говорити сучасною мовою", - згодом розповів Балух.

На арешт активіста відреагували українські правозахисні організації, які закликали українську владу залучити дипломатів, аби звільнити кримчанина. Але усі акції на підтримку активіста не дали результатів.

У серпні 2017 року Роздольненський районний суд Криму засудив Балуха до 3 років і 7 місяців колонії загального режиму. У вересні 2019 року його звільнили в рамках обміну між Україною та Росією. Після цього Балух оселився у Київ, де активно зайнявся громадською діяльністю.

Акція у Києві на підтримку Володимира Балуха (фото: Вечірній Київ)

Де зараз Балух і чим займається

Після початку повномасштабного вторгнення Балух вступив у сили територіальної оборони ЗСУ, воював під позивним "Царський скіф". Втім, згодом через неналежний стан здоров'я був змушений піти з армії.

"Політичних бранців сьогодні величезна кількість. Тепер ними стали наші військовополонені, які перебувають в нелюдських умовах російської неволі. Всі вони - заручники, використовуючи яких, Московія веде свою найгидотнішу війну проти всього вільного світу", - говорив в інтерв'ю Балух.

Володимир у теробороні отримав позивний "Царський скіф"(фото: Армія Інформ)

Володимир на початку великої війни долучився до тероборони (фото: Facebook/ Володимир Балух)

Зараз Балух активно зайнявся волонтерством та продовжує жити у Києві. У своїх соцмережах він часто реагує на резонансні події у суспільстві та висловлюється про майбутнє України.

"Не плекайте сумніви - безнадійно хворих в Росії на сотні років вистачить. Не плекайте надій на мир - тільки наша перемога зупинить це безумство", - писав у Facebook Балух.

Також нещодавно активіст долучився до створення документального фільму "Коди життя", який розповідає про символи й образи у вишиванках.

Володимир Балух зараз займається волонтерством (фото: Facebook/ Володимир Балух)