Активіст з Криму. Де зараз Володимир Балух, якого окупанти судили за український прапор

Після анексії Криму у 2014 році багато українців відмовились визнавати окупаційну владу на півострові, через що потрапили під репресії. Одним із них був громадський активіст Володимир Балух, якого росіяни навіть ув'язнили за проукраїнську позицію.

Як Балух потрапив у немилість росіянам у Криму

Володимир народився у 1971 році у селі Серебрянка у Криму. Здобув освіту в агроуніверситеті Сімферополя, працював інженером з водозбереження у місцевому колгоспі, також займався фермерством. Двічі балотувався від Конгресу українських націоналістів до Верховної Ради Криму.

Після окупації півострова у 2014 році він відмовився покидати рідний дім, не взяв російський паспорт, виходив на проукраїнські акції, а на своєму будинку вивішував прапор України, через що до нього нерідко навідувались окупанти.

"Жодних хороших змін у нас бути не може, все стає лише гірше. Номери тільки російські, рублі, ну і "стукачів" багато з’явилося. У нас, якщо раніше сусіди один до одного в гості ходили, то як прийшов "русскій мір" - за криве слівце бігають доносити, от - погано про Путіна сказав. Я все думаю, що раптом прокинусь, а це просто сон", - розповідав тоді Володимир в інтерв'ю українським журналістам.

Володимир Балух (скриншот із відео)

Будинок Володимира Балуха у Криму (фото: Україна молода)

Правоохоронці окупаційної влади не раз погрожували Балуху через український прапор, який майорів над його будинком, але активіст не відступався. У 2015 році його навіть за це посадили на 10 днів. А у 2016-му Володимир на власному будинку розмістив табличку "Вулиця Героїв Небесної сотні 18", чим знову розізлив росіян.

Окупанти проводили обшуки в активіста, офіційною підставою були начебто крадіжки у сусідньому селі. Під час однієї із таких перевірок працівники окупаційних силових структур побили Балуха. А в ході чергового обшуку у 2016 році у нього начебто знайшли набої, тому його звинуватили у незаконному зберіганні зброї та взяли під варту.

"Коли я вивісив прапор і той майорів над селом, я чекав, коли і хто прийде з селян із претензією. Але ніхто не прийшов, а прийшли правоохоронні органи... Виявляється, що я провокував. Так, насправді я їх тролив, якщо говорити сучасною мовою", - згодом розповів Балух.

На арешт активіста відреагували українські правозахисні організації, які закликали українську владу залучити дипломатів, аби звільнити кримчанина. Але усі акції на підтримку активіста не дали результатів.

У серпні 2017 року Роздольненський районний суд Криму засудив Балуха до 3 років і 7 місяців колонії загального режиму. У вересні 2019 року його звільнили в рамках обміну між Україною та Росією. Після цього Балух оселився у Київ, де активно зайнявся громадською діяльністю.

Акція у Києві на підтримку Володимира Балуха (фото: Вечірній Київ)

Де зараз Балух і чим займається

Після початку повномасштабного вторгнення Балух вступив у сили територіальної оборони ЗСУ, воював під позивним "Царський скіф". Втім, згодом через неналежний стан здоров'я був змушений піти з армії.

"Політичних бранців сьогодні величезна кількість. Тепер ними стали наші військовополонені, які перебувають в нелюдських умовах російської неволі. Всі вони - заручники, використовуючи яких, Московія веде свою найгидотнішу війну проти всього вільного світу", - говорив в інтерв'ю Балух.

Володимир у теробороні отримав позивний "Царський скіф"(фото: Армія Інформ)

Володимир на початку великої війни долучився до тероборони (фото: Facebook/ Володимир Балух)

Зараз Балух активно зайнявся волонтерством та продовжує жити у Києві. У своїх соцмережах він часто реагує на резонансні події у суспільстві та висловлюється про майбутнє України.

"Не плекайте сумніви - безнадійно хворих в Росії на сотні років вистачить. Не плекайте надій на мир - тільки наша перемога зупинить це безумство", - писав у Facebook Балух.

Також нещодавно активіст долучився до створення документального фільму "Коди життя", який розповідає про символи й образи у вишиванках.

Володимир Балух зараз займається волонтерством (фото: Facebook/ Володимир Балух)